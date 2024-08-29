До першої десятки потрапили відразу чотири аеропорти континентальної Європи.

Міжнародний аеропорт Стамбула (Туреччина) визнали найкраще сполученим у світі – загалом через нього наразі проходить 309 напрямків по всьому світу.

Про це свідчать дані аналізу компанії Cirium, співробітники якої підрахували, скільки аеропортів з'єднував кожен авіаційний хаб у період із січня до червня 2024 року, пише The Independent.

Друге, третє і четверте місця посідають три основні континентальні хаби Європи: німецький Франкфурт-на-Майні (296 напрямків), французький "Париж – Шарль-де-Голль" (282 напрямки) і нідерландський "Схіпгол" в Амстердамі (270 напрямків), нарівні з Чиказьким міжнародним аеропортом імені О'Гара – найзв'язнішим американським аеропортом.

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Аеропорт Дубая (ОАЕ) посів шосте місце з 269 напрямками, за ним розташувалися аеропорти "Даллас-Форт-Верт" (США), "Шанхай-Пудун" (Китай) і "Атланта" (США), які посідають сьоме, восьме і дев'яте місця в таблиці відповідно.

Ще один європейський аеропорт у першій десятці – римський Фьюмічіно (Італія), який посів десяте місце з 234 пунктами призначення на екранах відправлення. Лондонський "Хітроу" (Велика Британія) з 221 напрямком посів 12-те місце – між аеропортами Денвера (США) і Джидди (Саудівська Аравія).

Як повідомляв УНІАН, раніше новий аеропорт Стамбула (Istanbul Havalimanı) було введено в експлуатацію 29 жовтня 2018 року. Аеропорт побудували на заміну меншому аеродрому Стамбул-Ататюрк, який уже було неможливо розширювати далі в густонаселеному районі міста.

У січні 2023 року аеропорт Стамбула нарешті отримав пряме сполучення з містом новою лінією метро M11 довжиною 34 км із сімома станціями.

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