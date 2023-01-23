Найбільший аеропорт Туреччини сполучили зі Стамбулом новою гілкою метро.

Новий аеропорт Стамбула (Istanbul Airport), відкритий у 2018 році, нарешті отримав пряме сполучення з містом за допомогою нової лінії метро.

Як пише avianews.com, лінію підземки M11 довжиною 34 км з сімома станціями відкрили 22 січня 2023 року. Вона веде від аеропорту до станції Kağıthane на північному заході Стамбулу, звідки пасажири можуть пересісти на наземний транспорт або лінію метро M7, щоб добратися в потрібну частину міста.

Зазначається, що поїздка на метро від станції Kağıthane до терміналу нового аеропорту Стамбула займе 24 хвилини. Такий час став можливим завдяки тому, що на лінії M11 курсують нові турецькі потяги, максимальна швидкість яких складає 120 км/год. Вони є найшвидшими серед потягів метро в Європі.

Відео дня

Як повідомив під час урочистого відкриття станції президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, протягом першого місяця роботи нової лінії метро M11 пасажири зможуть добиратися в аеропорт безкоштовно.

Зауважимо, до цього добратися в новий аеропорт Стамбула з міста можна було лише автомобільним транспортом, при цьому час в дорозі через постійні затори міг перевищувати годину.

Новий аеропорт Стамбула – цікаві факти

Новий аеропорт Стамбула (İstanbul Havalimanı) був введений в експлуатацію 29 жовтня 2018 року. Аеропорт побудували на заміну меншому летовищу Стамбул-Ататюрк, який вже було неможливо розширювати далі в густонаселеному районі міста.

Наразі аеропорт є найбільшим не лише в Туреччині, але й в Європі. Однак в Туреччині поставили собі амбіційну мету зробити його найбільшим аеропортом світу. Також він є одним з найбільш завантажених аеропортів світу, прийнявши у 2022 році майже 65 мільйонів пасажирів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.