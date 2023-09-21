Британський турист розбився насмерть в результаті падіння з висоти 90 метрів з канатного трапа, прозваного "сходами в небеса", в мальовничих горах Дахштайн в Австрії, раніше визнаній найбільш переповненою іноземними гостями країною світу.
Як пише The Independent, 42-річний мандрівник піднімався на гору в Північних Вапнякових Альпах і зірвався з самої вершини сходів. Рятувальникам довелося задіяти два вертольоти, щоб дістати тіло чоловіка з яру під сходами.
При цьому слідчі виключили будь-яку причетність третіх осіб, включаючи недбалість, до падіння туриста.
Відзначається, що популярні серед любителів гострих відчуттів 40-метрові сходи насправді називаються Via-Ferrata, що перекладається з італійської мови як "залізний шлях", і належить компанії Inter-Sport. Побудувала її компанія Outdoor Leadership разом з професійним альпіністом Хелі Путцем.
Сходи з'єднують нижню частину гори Доннеркогель з її частиною Гроссер-Доннеркогель. З неї відкриваються дивовижні краєвиди на льодовик Дахштайн, а також на найвищу гору Австрії – Гробглокнер.
Підйом по сходах не рекомендують здійснювати новачкам, а в цілях безпеки альпіністів прив'язують до сходів спеціальними ременями.
Як повідомляв УНІАН, раніше цього літа біля замку Нойшванштайн в Баварії, що вважається однією з найпопулярніших визначних пам'яток Німеччини, чоловік скинув двох туристок з мосту – одна з них загинула.
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