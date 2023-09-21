Слідчі виключають причетність третіх осіб до смерті туриста.

Британський турист розбився насмерть в результаті падіння з висоти 90 метрів з канатного трапа, прозваного "сходами в небеса", в мальовничих горах Дахштайн в Австрії, раніше визнаній найбільш переповненою іноземними гостями країною світу.

Як пише The Independent, 42-річний мандрівник піднімався на гору в Північних Вапнякових Альпах і зірвався з самої вершини сходів. Рятувальникам довелося задіяти два вертольоти, щоб дістати тіло чоловіка з яру під сходами.

При цьому слідчі виключили будь-яку причетність третіх осіб, включаючи недбалість, до падіння туриста.

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Відзначається, що популярні серед любителів гострих відчуттів 40-метрові сходи насправді називаються Via-Ferrata, що перекладається з італійської мови як "залізний шлях", і належить компанії Inter-Sport. Побудувала її компанія Outdoor Leadership разом з професійним альпіністом Хелі Путцем.

Сходи з'єднують нижню частину гори Доннеркогель з її частиною Гроссер-Доннеркогель. З неї відкриваються дивовижні краєвиди на льодовик Дахштайн, а також на найвищу гору Австрії – Гробглокнер.

Підйом по сходах не рекомендують здійснювати новачкам, а в цілях безпеки альпіністів прив'язують до сходів спеціальними ременями.

Як повідомляв УНІАН, раніше цього літа біля замку Нойшванштайн в Баварії, що вважається однією з найпопулярніших визначних пам'яток Німеччини, чоловік скинув двох туристок з мосту – одна з них загинула.

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