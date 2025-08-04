Нововведення може набути чинності з 2027 року.

Влада Нової Зеландії, де в принципі не раді бюджетним туристам, придумала новий спосіб підзаробити на іноземних гостях.

Як пише The Independent, Нова Зеландія збирається запровадити плату за відвідування чотирьох найвідоміших природних пам'яток країни іноземцями в рамках програми з охорони природи.

Очікується, що вартість відвідування цих об'єктів туристами з інших країн становитиме від 20 новозеландських доларів (близько 494 гривень) до 40 доларів (близько 988 гривень). Ці заходи, оголошені прем'єр-міністром Крістофером Люксоном і міністром охорони природи Тамою Потакою, є частиною плану зі створення нових робочих місць і підвищення заробітної плати.

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Першими місцями, де буде запроваджено плату, стануть Кафедральний собор у бухті Те-Уонгануі-а-Хей, вулкан Тонгаріро-Кроссінг, затока Мілфорд-Саунд і нацпарк Аоракі-Маунт-Кук, де іноземці часто становлять 80% усіх відвідувачів.

"Туристи роблять величезний внесок у нашу економіку, і ніхто не хоче, щоб це змінилося. Але я багато разів чула від друзів, які приїжджають з-за кордону, що вони шоковані тим, що можуть безкоштовно відвідувати деякі з найкрасивіших місць у світі. Цілком справедливо, що в цих особливих місцях іноземні туристи робитимуть додатковий внесок. Для заповідника це означатиме до 62 мільйонів доларів США на рік, які будуть безпосередньо реінвестовані в ті самі напрямки, щоб ми могли продовжувати інвестувати в об'єкти, які є такими важливими для нашого туристичного сектору", – заявив міністр охорони природи Тама Потака.

При цьому наголошується, що вхід для новозеландців залишиться безкоштовним.

Передбачається, що плата, ймовірно, буде запроваджена з 2027 року.

Де ще іноземці мають платити більше

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що вже з початку 2026 року туристи-неєвропейці будуть змушені платити більше за вхідні квитки в найпопулярніші музеї Франції.

Крім того, ідея брати з іноземних туристів більше за місцевих жителів активно просувається в Японії.

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