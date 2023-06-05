Натомість ці напрямки хочуть зосередитись на залученні елітних туристів, щоб стимулювати свою економіку.

Поки в світі як і раніше популярні бюджетні подорожі "з одним рюкзаком", частина туристичних напрямків прагне відгородитися від туристів з обмеженим бюджетом.

Як пише Travel Off Path, натомість вони хочуть зосередитись на залученні елітних туристів, щоб стимулювати свою економіку.

Де не раді бюджетним туристам

1. Балі. Хоча цей райський острів має репутацію бюджетного туристичного напрямку і неймовірно популярний серед туристів різних категорій, він домігся значних успіхів у стримуванні малобюджетних мандрівників, особливо тих, хто їде на острів через його репутацію "доступності розпусти і надмірностей".

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Коли острів Балі знову відкрився після пандемії коронавірусу, міністр морської координації Індонезії Лухут Панджайтан заявив: "Ми не хочемо, щоб туристи-бекпекери приїжджали на чистий Балі. Нам потрібні якісні відвідувачі".

Для цього на Балі вже вжили низку заходів – від закликів до місцевих жителів повідомляти про будь-які неправомірні дії туристів на острові до обмежень на в'їзд і введення нових туристичних податків. Крім того, не так давно губернатор Балі Ваян Костер заявив про готовність запровадити систему квот для іноземних туристів на 100 років.

2. Нова Зеландія. Після тривалого закриття через пандемію, тепер Нова Зеландія зосереджена на залученні туристів, адже туризм вносить величезний внесок в економіку країни, складаючи 9,3% ВВП у вигляді прямого і непрямого внеску.

І хоча країна рада бачити всі типи туристів, міністр туризму Нової Зеландії Стюарт Неш заявив, що вони вирішили зосередиться на залученні заможних туристів.

"Що стосується таргетингу нашої маркетингової стратегії, то він без докорів сумління буде націлений на висококласних туристів. Ми не збираємося націлюватися на людей, які пишуть в Facebook, як вони можуть подорожувати по нашій країні за 10 доларів на день, харчуючись локшиною швидкого приготування", – заявив він.

Роком раніше Неш також публічно заявив, що Новій Зеландії потрібні туристи, які "літають бізнес-класом або економ-класом преміум-класу, винаймають вертоліт, здійснюють екскурсію по Францу-Йосипу, а потім обідають в елітному ресторані".

3. Лансароте. Канарські острови вже давно користуються популярністю у туристів завдяки своєму цілорічному тропічному клімату, а Лансароте – найбільш відвідуваний з цих островів.

На даний момент приблизно 50% щорічних відвідувачів Лансароте складають британці, проте президент острова Долорес Корухо сподівається зменшити залежність від британського ринку, замість цього залучаючи "більш якісних відвідувачів, які витрачають більше" в спробі відійти "від масового туризму".

4. Таїланд. Ця країна вже давно є Меккою для любителів піших походів і бюджетних мандрівників. Найближчим часом радикальних змін не передбачається, але, тим не менш, влада Таїланду вже просуває зміни і заохочує туристичний бізнес націлюватися на більш прибуткових мандрівників.

Ще в 2022 році віце-прем'єр-міністр Таїланду Аунітін Чарнвіракул заявив: "Ми не можемо дозволити людям приїжджати до Таїланду і говорити, що це дешево". Також він припустив, що підвищення репутації Таїланду як туристичного напрямку преміум-класу було б кращим шляхом для тайської економіки.

Ці зміни вже почали відчуватися. Наприклад, щоб отримати візу цифрового кочівника в Таїланді, потрібно заробляти понад 80 тисяч доларів на рік.

Як повідомляв УНІАН, раніше був складений топ розкішних туристичних напрямків, де можна добре витратитися і отримати від відпочинку максимум.

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