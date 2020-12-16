Власне привітання під час зимових свят на дзвіниці собору Святої Софії в Києві, біля якого розташована головна святкова ялинка країни, може розмістити кожен охочий.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, для цього варто лише залишити заявку на спеціальному сайті. Максимальна довжина повідомлення - 60 символів. Одне привітання світитиметься 30 секунд. Триватиме акція з 19 грудня по 7 січня.
Привітання безкоштовні, втім варто поспішити, адже всього під час свят встигнуть продемонструвати 14 тисяч таких побажань.
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