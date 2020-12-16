Привітання безкоштовні, втім всього під час свят встигнуть продемонструвати лише 14 тисяч таких побажань.

Власне привітання під час зимових свят на дзвіниці собору Святої Софії в Києві, біля якого розташована головна святкова ялинка країни, може розмістити кожен охочий.

Читайте також"Ялинка на пляжі або вогнище у лісі": українці розповіли, як хочуть зустріти Новий рік

Як йдеться в сюжеті ТСН, для цього варто лише залишити заявку на спеціальному сайті. Максимальна довжина повідомлення - 60 символів. Одне привітання світитиметься 30 секунд. Триватиме акція з 19 грудня по 7 січня.

Привітання безкоштовні, втім варто поспішити, адже всього під час свят встигнуть продемонструвати 14 тисяч таких побажань.

Святкування Нового Року та Різдва 2021 в Україні

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко