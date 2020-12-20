Питання про введення додаткових обмежень розглядають у Франції, Німеччині та в Австрії.

Країни Євросоюзу почали обмежувати пасажирські перевезення з Великобританією у зв'язку із виявленням нового штаму коронавірусу на її території.

Читайте такожУкраїна оновила список країн "зеленої" та "червоної" зон: по прибуттю з Туреччини тепер доведеться йти на самоізоляціюДо цього повідомлялося, що заборону на пасажирські авіаперевезення з Великобританії вводять Нідерланди. В уряді заявили, що стежать за розвитком подій з новим штамом вірусу і розглядає додаткові заходи щодо інших видів транспорту.

Про закриття кордонів з Британією на добу оголосила влада Бельгії, передає «Європейська правда».

Тимчасово припинила авіасполучення з Великобританією Італія.

Питання про введення додаткових обмежень на цей час розглядають у Франції, Німеччини та в Австрії.

Новий штам коронавірусу в Британії: що відомо

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Автор: УНІАН