Країни Євросоюзу почали обмежувати пасажирські перевезення з Великобританією у зв'язку із виявленням нового штаму коронавірусу на її території.
Читайте такожУкраїна оновила список країн "зеленої" та "червоної" зон: по прибуттю з Туреччини тепер доведеться йти на самоізоляціюДо цього повідомлялося, що заборону на пасажирські авіаперевезення з Великобританії вводять Нідерланди. В уряді заявили, що стежать за розвитком подій з новим штамом вірусу і розглядає додаткові заходи щодо інших видів транспорту.
Про закриття кордонів з Британією на добу оголосила влада Бельгії, передає «Європейська правда».
Тимчасово припинила авіасполучення з Великобританією Італія.
Питання про введення додаткових обмежень на цей час розглядають у Франції, Німеччини та в Австрії.
Новий штам коронавірусу в Британії: що відомо
- 14 грудня міністр охорони Здоров'я Великобританії Меттью Хенкок заявив, що в країні виявили новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який поширюється швидше.
- Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зазначив, що новий генетичний варіант вірусу може бути на 70% більш заразним.
- Оцінили небезпеку від нового штаму коронавірусу і в ВООЗ.
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