Єдине звалище острова Пхукет уже не справляється з обсягами споживаного там сміття.

Навколо мегапопулярного острова Пхукет на півдні Таїланду, визнаного найбільш переповненим туристами місцем на планеті, скупчується дедалі більше сміття – пластикові пляшки і порожні пивні банки буквально катаються по морському дну.

Як пише Reuters, нескінченні потоки вантажівок щодня звозять понад тисячу тонн сміття, яке збирають на Пхукеті, на звалище в одній із частин острова. За кілька місяців це звалище розрослося настільки, що затьмарило колись безтурботний краєвид на гори з будинку місцевої мешканки Вассани Тою.

"За межами будинку немає життя, ми просто залишаємося вдома", – сказала вона. – "Запах дуже сильний, доводиться носити маску".

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Найбільший острів Таїланду Пхукет стрімко розвивається завдяки своєму туристичному сектору, який є основним рушієм економіки країни загалом. Із 35,5 мільйона іноземних туристів, які прибули в країну 2024 року, близько 13 мільйонів вирушили на острів, пише видання.

"Зростання міста Пхукет було набагато швидшим, ніж мало б бути", – зауважив заступник мера Суппачок Лаонгпхет, пояснюючи, як туристичний і будівельний бум збільшив обсяги сміття вище рівня до COVID.

Він побоюється, що до кінця року острів може виробляти до 1400 тонн сміття на день, що остаточно перевантажить його єдине звалище.

Як один із варіантів виходу із ситуації влада острова вбачає збільшення потужності місцевих сміттєспалювальних заводів, однак експерти констатують, що це тільки частина вирішення проблеми.

"Якщо ви просто продовжите розширювати сміттєспалювальні заводи, я не думаю, що це буде єдиним рішенням. Потрібно зосередитися на скороченні та поділі відходів", – заявив доцент кафедри управління відходами в Університеті Бурафа Панате Маномайвібул.

Як повідомляв УНІАН, раніше Таїланд уже вдавався до практики закриття для іноземних відвідувачів деяких своїх найпопулярніших островів у рамках боротьби з надмірним туризмом.

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