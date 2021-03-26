За словами міністра, МЗС отримує звіти з Брюсселю від представництва України в ЄС про розвиток ситуації зі створенням в Євросоюзі "цифрових зелених сертифікатів".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що зовнішньополітичне відомство відстежує ситуацію з наміром Євросоюзу створити "цифрові зелені сертифікати", які дозволять подорожувати в межах країн ЄС у період пандемії COVID-19.

Читайте такожУ ВООЗ виступили проти запровадження у Євросоюзі "паспортів вакцинації"Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

"Стосовно Євросоюзу, то, безумовно, ми отримуємо регулярні доповіді від нашого представництва при Євросоюзі про розвиток процесу довкола "паспортів" чи сертифікатів, проробляються різні рішення. Тому у нас є оперативна інформація з цього приводу, ми в курсі того, що відбувається", - сказав Кулеба.

Паспорти вакцинації для подорожей

17 березня Єврокомісія запропонувала країнам-членам ЄС створити "цифровий зелений сертифікат" єдиного зразка для сприяння безпечному вільному переміщенню в межах ЄС у період пандемії. У сертифікатах буде вказано прізвище та ім'я особи, дату народження, дату видачі, інформацію про щеплення, негативний тест або одужання після COVID-19, а також унікальний ідентифікатор документу.

Депутати Європарламенту мають намір до літа розглянути і схвалити пропозиції Європейської комісії щодо створення "цифрових зелених сертифікатів", які дозволять подорожувати в межах країн ЄС у період пандемії.

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Автор: Віталій Саєнко