Влада Португалію, яка зараз головує в Європейському союзі, допускає, що не сертифіковані Європейським управлінням з лікарських засобів вакцини, які вже циркулюють в Європі, можуть бути включені в цифровий сертифікат ЄС про вакцинацію.
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Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
"Це проблема, яку нам потрібно буде вирішити найближчим часом", - заявила державний секретар Португалії з європейських справ Ана Паула Закаріас, додавши, що "можливо і правдоподібно", що вакцини, які не схвалені, будуть вказані в сертифікатах.
Представниця Португалії додала, що Європейська комісія, відповідальна за моніторинг впровадження нових вакцин в державах-членах, буде продовжувати тісно співпрацювати з Європейським агентством з лікарських засобів (EMA), щоб гарантувати, що вакцини, про які йде мова, не є "незаконними".
Вона нагадала, що деякі країни-члени ЄС вже придбали або оголосили про свій намір закупити вакцини, вироблені в Росії і Китаї, щоб подолати затримки з постачанням вакцин, дозволених ЄС. Зокрема, після Угорщини, яка вже почала вводити російські вакцини "Спутник" V і китайську Sinopharm, Словаччина отримала перші 200 000 доз російської вакцини.
Закаріас пояснила, що сертифікати будуть спрямовані на полегшення поїздок, тому необхідно взяти до уваги кілька речей, а саме те, що "вакцинація не є обов'язковою, вона є добровільною".
Запровадження паспортів вакцинації в Європі
- Підчас саміту наприкінці лютого 2021 року лідери ЄС дійшли згоди, що єдиний паспорт Євросоюзу про вакцинацію від коронавірусу буде розроблений до літа.
- Головним лобістом паспортів вакцинації виступає Греція. Влада країни вважає, що це сприятиме відновленню туризму. На початку лютого Греція навіть вже підписала угоду з Ізраїлем про паспорти вакцинації, яка дозволить відновити туризм. Також активно підтримує ідею влада Австрії.
- Натомість голова МЗС Бельгії Софі Вільмес, коментуючи проект цифрового паспорта вакцинації від COVID-19, виступила категорично проти зв'язку вакцинації зі свободою пересування в Європі.
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