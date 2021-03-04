Португалія наразі головує в Євросоюзі.

Влада Португалію, яка зараз головує в Європейському союзі, допускає, що не сертифіковані Європейським управлінням з лікарських засобів вакцини, які вже циркулюють в Європі, можуть бути включені в цифровий сертифікат ЄС про вакцинацію.

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Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Це проблема, яку нам потрібно буде вирішити найближчим часом", - заявила державний секретар Португалії з європейських справ Ана Паула Закаріас, додавши, що "можливо і правдоподібно", що вакцини, які не схвалені, будуть вказані в сертифікатах.

Представниця Португалії додала, що Європейська комісія, відповідальна за моніторинг впровадження нових вакцин в державах-членах, буде продовжувати тісно співпрацювати з Європейським агентством з лікарських засобів (EMA), щоб гарантувати, що вакцини, про які йде мова, не є "незаконними".

Вона нагадала, що деякі країни-члени ЄС вже придбали або оголосили про свій намір закупити вакцини, вироблені в Росії і Китаї, щоб подолати затримки з постачанням вакцин, дозволених ЄС. Зокрема, після Угорщини, яка вже почала вводити російські вакцини "Спутник" V і китайську Sinopharm, Словаччина отримала перші 200 000 доз російської вакцини.

Закаріас пояснила, що сертифікати будуть спрямовані на полегшення поїздок, тому необхідно взяти до уваги кілька речей, а саме те, що "вакцинація не є обов'язковою, вона є добровільною".

Запровадження паспортів вакцинації в Європі

Підчас саміту наприкінці лютого 2021 року лідери ЄС дійшли згоди, що єдиний паспорт Євросоюзу про вакцинацію від коронавірусу буде розроблений до літа.

Головним лобістом паспортів вакцинації виступає Греція. Влада країни вважає, що це сприятиме відновленню туризму. На початку лютого Греція навіть вже підписала угоду з Ізраїлем про паспорти вакцинації, яка дозволить відновити туризм. Також активно підтримує ідею влада Австрії.

Натомість голова МЗС Бельгії Софі Вільмес, коментуючи проект цифрового паспорта вакцинації від COVID-19, виступила категорично проти зв'язку вакцинації зі свободою пересування в Європі.

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Автор: Марина Григоренко