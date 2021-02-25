Найбільш активні лобісти запровадження паспортів вакцинації - Греція та Австрія.

Лідери країн Європейського союзу сьогодні під час саміту обговорять темпи вакцинації та перспективи запровадження так званих COVID-паспортів, йдеться в сюжеті ТСН.

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Зазначимо, головним лобістом паспортів вакцинації виступає Греція. Влада країна вважає, що це сприятиме відновленню туризму. До речі, на початку лютого Греція вже підписала угоду з Ізраїлем про паспорти вакцинації, яка дозволить відновити туризм.

Також на підтримку паспортів вакцинації активно виступає Австрія. Так, австрійський канцлер Себастіан Курц днями закликав запровадити сертифікат вакцинації від коронавірусу на всій території Євросоюзу за ізраїльським зразком. Цей документ має бути в цифровому форматі і зберігатися у мобільному телефоні, повідомляє Deutsche Welle.

На думку австрійського канцлера, цей сертифікат вакцинації повинен, серед іншого, сприяти поверненню до свободи пересування на території ЄС, а також "гарантувати" роботу в галузях культури, спорту і гастрономії.

Крім того, ідею з COVID-паспортами активно підтримують в Іспанії та Португалії. Запровадити сертифікати про вакцинацію збираються Швеція і Данія.

Натомість канцлер Німеччини Ангела Меркель виступає проти того, щоб вакциновані від коронавірусу мали якісь переваги над невакцинованими.

Водночас, зазначає Deutsche Welle, уряд Німеччини відкритий до переговорів щодо сертифікату щеплень в ЄС та пов'язаного з ним спрощення правил для подорожей по Європі.

Зокрема, статс-міністр з європейських питань у МЗС Німеччини Міхаель Рот раніше заявив, що сертифікати вакцинації можуть бути важливими не тільки для країн ЄС, які особливо залежать від туризму, але і "для нас у Німеччині". При цьому він зауважив, що впровадження цих сертифікатів має бути можливим лише за умови, якщо "значна частина" населення вже буде вакцинована.

Відновлення туризму в період пандемії коронавірусу

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Автор: Марина Григоренко