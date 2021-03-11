Тепер всім мандрівникам доведеться заповнити спеціальну онлайн-форму протягом 72 годин до поїздки до Туреччини.

Туреччина з 15 березня 2021 року знову змінює правила в'їзду в країну.

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Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я Туреччини, вимога щодо заповнення паперової COVID-анкети під час польоту замінюється на заповнення спеціальної онлайн-форми за посиланням протягом останніх 72 годин перед поїздкою. В анкеті просять вказати паспортні та контактні дані, національність, стать і спосіб в'їзду в країну (морський, авіа і т.д.).

Потім пасажири повинні роздрукувати заповнену анкету або завантажити її на пристрій (смартфон, планшет і тд.) і пред'явити її співробітнику авіакомпанії в аеропорту вильоту. Авіакомпанії зобов'язані відмовити в посадці на борт літака пасажирам без анкети.

Вимога поширюється на всіх пасажирів, у тому числі громадян Туреччини, що прямують в країну, крім транзитних, на яких зберігається вимога щодо заповнення анкети на борту літака.

Як зазначається на сайті турецького МОЗ, це нововведення покликане захистити здоров'я туристів під час перебування в Туреччині. На основі заповненої інформації буде автоматично створений індивідуальний код HES (вони вже використовуються всередині країни громадянами Туреччини), завдяки якому з туристами зв'яжуться в тому випадку, якщо у них або у людей, з якими вони контактували під час подорожі, виявляться контакти з хворими на COVID-19.

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Також турецька влада попереджає, що за надання невірної інформації туристам загрожують адміністративні санкції аж до тимчасової заборони на в'їзд до Туреччини.

Також зазначається, що ця вимога діятиме як мінімум до 14 квітня 2021 року.

Правила в'їзду до Туреччини

На даний момент громадяни України можуть подорожувати до Туреччини без віз.

При цьому, у зв'язку з пандемією коронавірусу, перед поїздкою до Туреччини українцям необхідно не раніше, ніж за 72 години до вильоту, здати тест на коронавірус. Ця вимога буде діяти як мінімум до 26 травня 2021 року.

Самоізоляцію по прильоту до Туреччини відбувати не потрібно.

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Автор: Марина Григоренко