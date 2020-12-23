Відзначається, що МАУ здійснює польоти в аеропорти «Хітроу» і «Гетвік» шість разів на тиждень.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) продовжить здійснювати рейси з Великобританії, де нещодавно виявили новий штам коронавірусу, в Україну, повідомила прес-служба компанії.

Читайте такожУ Раді розповіли, як можливий локдаун вплине на авіаперевезенняВідзначається, що МАУ здійснює польоти в аеропорти «Хітроу» і «Гетвік» шість разів на тиждень.

Прес-служба наголосила, що авіакомпанія застосовує стандарти і процедури безпеки відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, Міжнародної організації повітряного транспорту, Європейського агентства авіаційної безпеки, Європейського центру профілактики та контролю захворювань, а також Міністерства охорони здоров'я України і Державної авіаційної служби України.

Згідно з повідомленням, на сьогодні між Україною і Великобританією існує візовий режим, що в свою чергу значно обмежує кількість пасажирів між країнами.

Рейси з Великої Британії виконуються на сьогодні переважно для повернення українців з навчання та роботи з-за кордону додому на різдвяні і новорічні канікули.

«Це конституційне право країни - повернути своїх громадян додому. Не хочеться повторення весняного сценарію з евакуаційними рейсами», - прокоментували в компанії.

Також прес-служба повідомила, що, за словами міністра інфраструктури України Владислава Криклія, уряд України вестиме моніторинг ситуації.

У даний час перельоти між Україною і Великою Британією здійснюють, крім МАУ, ще два міжнародних авіаперевізники, що дає змогу пасажирам вибрати зручний аеропорт вильоту у Великобританії, час вильоту, вартість квитка.

Новий вид коронавірусу в Британії: що відомо

19 грудня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що в Лондоні і на південному сході Англії з 20 грудня вводиться новий, четвертий рівень обмежень через появу штаму коронавірусу, який дуже швидко поширюється. Це фактично означає повний локдаун.

Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01. За словами Джонсона, він може бути набагато небезпечнішим ніж відомий ученим варіант.

20 грудня Бельгія, Нідерланди, Італія, Австрія і Німеччина тимчасово скасували всі авіарейси з Великої Британії.

22 грудня заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна наразі не заборонятиме в'їзд подорожуючим з Великобританії.

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Автор: Павло Степанець