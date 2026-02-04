Головна пам'ятка Іспанії безкоштовно відчинить двері для туристів, але є умова

У межах головного зимового свята Барселони на честь однієї з покровительок міста - святої Евлалії - жителі та гості міста зможуть безкоштовно відвідати легендарний храм Саграда Фамілія.
Як пише Express, зазвичай вхідний квиток коштує 30 євро, однак цього місяця тисячі щасливчиків отримають можливість побачити одну з найвідоміших пам’яток Іспанії без жодних витрат.
Безкоштовні відвідування триватимуть з 15:00 до 17:30 14 лютого та з 15:00 до 18:00 15 лютого. Саме в ці дні, під час фестивалю Santa Eulalia, відвідувачам запропонують оглянути нинішній стан базиліки, будівництво якої триває вже 144 роки і має завершитися цього року. Загалом буде розіграно близько 8 500 квитків – реєстрація на участь у лотереї відкрита на офіційному сайті Саграда Фамілія до 21:00 8 лютого, а результати оголосять наступного дня.
Переможці зможуть відвідати внутрішні приміщення базиліки, музей та розташовану поруч будівлю Escoles.
Як зазначається, це вже п’ятий рік поспіль, коли Саграда Фамілія безкоштовно відкривається для публіки з нагоди цього фестивалю. Подібні заходи храм також організовує під час святкувань La Mercè – щорічного міського фестивалю у вересні.
Попри те, що будівля досі не завершена – більш ніж через століття після смерті її головного архітектора Антоніо Гауді – у 2024 році Саграда Фамілія відвідали понад 4,8 млн людей - до 16 тис. осіб щодня. Це робить її найпопулярнішою туристичною пам’яткою Іспанії.
Коли розпочалося будівництво храму
Будівництво храму розпочалося 19 березня 1882 року, а вже у 1883-му проєкт очолив Антоніо Гауді, який кардинально змінив його концепцію та присвятив роботі 43 роки свого життя – до своєї смерті у 1926 році. Фінансування здійснюється виключно за рахунок приватних пожертв і продажу квитків. Архітектура базиліки передбачає три величні фасади – Різдва, Страстей і Слави – а також 18 веж, що символізують 12 апостолів, 4 євангелістів, Діву Марію та Ісуса Христа.
У жовтні Саграда Фамілія офіційно стала найвищою церквою у світі після встановлення першої частини хреста на фінальній Вежі Ісуса Христа. Висота споруди сягнула 162,91 м, перевищивши рекорд Ульмського собору в Німеччині. Подальші роботи дозволять довести висоту храму до 172 м.
Втім, будівля навмисно буде на один метр нижчою за пагорб Монжуїк у Барселоні – Гауді вважав, що творіння людини не повинно перевершувати творіння Боже.
Саграда Фамілія залишається одним із найдовших будівельних проєктів в історії. На хід робіт впливали смерть Гауді, руйнування під час Громадянської війни в Іспанії, пандемія COVID-19 та інші затримки. Завершення основної конструкції заплановане на 2026 рік, однак декоративні роботи, зокрема над масштабними сходами, триватимуть щонайменше до 2034 року.
