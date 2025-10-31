Раніше рекордсменом вважався Ульмський собор у Німеччині, висотою 161,5 метра.

Спокутний храм Святого Сімейства в Барселоні, більш відомий як Саграда Фамілія, визнано найвищою церквою у світі.

Як пише BBC, після того, як робітники встановили першу частину хреста на вершині її центральної вежі, висота базиліки склала 162,91 метра і перевершила Ульмський собор у Німеччині (161,53 метра), який утримував цей титул з 1890 року.

При цьому центральна вежа Ісуса Христа стане ще вищою за рахунок додавання іншої частини хреста протягом наступних кількох місяців, і в кінцевому підсумку досягне 172 метрів.

Відео дня

Загалом головна будівля має бути завершена наступного року.

Саграда Фамілія - що відомо

Саграда Фамілія приваблює 4,7 млн відвідувачів на рік і є другим за відвідуваністю об'єктом в Іспанії після Альгамбри в Гранаді.

Спроєктований відомим архітектором Антоніо Гауді, храм у центрі Барселони будується вже понад століття - з 1882 року.

Однак до моменту смерті Гауді 1926 року було побудовано лише одну із запланованих 18 веж. У наступні роки будівництвом храму керував фонд Саграда Фамілія, а фінансування здійснювалося за рахунок пожертвувань туристів, відвідувачів і приватних осіб.

На початку цього року було оголошено, що Вежа Ісуса Христа буде завершена у 2026 році. Таким чином буде завершено будівництво всіх 18 веж церкви, яке хочуть приурочити до сторіччя від дня смерті Гауді.

Однак, хоча формально будівництво церкви повинні будуть завершити у 2026, ще на кілька років після цього розтягнуться окремі декоративні роботи - орієнтовно до 2030-2032 років.

Вас також можуть зацікавити новини: