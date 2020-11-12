У Дубаї любителям екотуризму вперше дозволили заїхати в заповідник на автомобілях.

У Дубаї з'явилася нова туристична розвага - автомобільні прогулянки по заповіднику The Dubai Desert Conservation Reserve площею 225 кв.м. Туристам також пропонується розбити табір і заночувати посеред пустелі, на території заповідника.

Читайте такожWizz Air вирішила відновити рейсі з України в ОАЕ після багаторічної перервиВ одній екскурсії можуть взяти участь до п'яти автомобілів одночасно, до двох дорослих і трьох дітей – в кожному. Тури починаються о 14:30 і завершуються о 10:30 наступного дня. Вартість екскурсій - від 1950 дирхамів за двох ($530). Екскурсії з ночівлями починаються з інструктажу з безпечного водіння повнопривідних автомобілів в заповіднику, де потрібно дбайливо ставитися до природи.

Під час поїздки екотуристи зустрінуть аравійського орікса, газелей, лисиць і ящірок, а також перелітних птахів (з листопада по квітень). Кемпінг розташований посеред пустелі, в лісі з дерев "Гаф", де можна повністю зануритися в природу, передає russianemirates.com.

До послуг туристів - кемпінг-трейлер з наметом на даху, холодильником і екологічно чистим грилем, а також всім необхідним для ночівлі на природі, включаючи меблі, питну воду, душ і туалет. Туристам необхідно привезти з собою тільки їжу, напої та постільні приналежності.

На світанку туристи можуть поспостерігати за польотом яструба в гафському лісі.

Новий туристичний маршрут створено для того, щоб ближче познайомити мандрівників з флорою і фауною пустелі.

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Автор: УНІАН