Любителі займати заздалегідь місця біля моря ризикують отримати чималий штраф і залишитися без своїх речей.

З настанням піку сезону літніх відпусток на пляжах за найпопулярнішими напрямками Європи спостерігаються серйозні проблеми з пошуком вільних шезлонгів або хоча б вільного шматочка піску, куди можна покласти свій рушник. А тому багато туристів вдаються до дратівливої практики "бронювання" місць – вони приходять якомога раніше до басейну або на пляж, залишають свої рушники або інші предмети на поки ще вільних шезлонгах чи просто на піску, а далі йдуть на півдня у своїх справах, щоб повернутися тоді, коли їм зручно.

Однак ця звичка завдає незручностей як іншим туристам, які не можуть знайти де прилягти, поки "заброньовані" місця простоюють по кілька годин, так і власникам пляжних барів, які втрачають клієнтів. Тому періодично з нею намагаються боротися.

Так, як пише The Independent, у містечку Кальпе в популярному туристичному регіоні Коста-Бланка в провінції Аліканте на сході Іспанії відпочивальників попередили, щоб вони не бронювали місця на пляжах рано вранці, інакше їм загрожує штраф у розмірі 250 євро.

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Водночас поліції дозволили забирати речі, за допомогою яких туристи продовжать займати лежаки на пляжах узбережжя Кальпе, включно з Ареналь-Болом і Плайя-де-ла-Фосса.

Таким чином місцева влада сподівається зупинити багаторічну "війну шезлонгів".

"Протягом кількох років до міської ради влітку надходили численні скарги на резервування місць на пляжі, оскільки, коли відпочивальники приходили туди в середині ранку, вони виявляли, що ті вже зайняті без присутності власників залишених предметів", – йдеться в заяві міської ради Кальпе.

Відповідно до постанови міської ради, встановлення шезлонгів, крісел, парасольок, рушників та інших предметів заборонено до 9:30 ранку, оскільки це ускладнює прибирання пляжів. У зв'язку з цим будь-які предмети, що перебувають на пляжі до 9:30 ранку, поліція конфіскує і доставить на муніципальний склад.

Водночас предмети, залишені на пляжі без нагляду понад три години, також будуть вилучатися.

Як повідомляв УНІАН, раніше користувачі Reddit розповіли, яка поведінка туристів найбільше їх дратує.

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