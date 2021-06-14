Рада Європейського союзу скасувала деякі обмеження на подорожі для власників сертифікатів вакцинації в межах ЄС.
Про це повідомляється на сайті Ради ЄС щодо оновлених рекомендацій для обмежень на подорожі.
"Власники сертифікатів вакцинації, виданих відповідно до регламенту ЄС про цифрові COVID-сертифікати, не повинні підлягати тестуванню або карантину/самоізоляції, якщо вони повністю вакциновані вакциною, схваленою Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) і якщо минуло не менш ніж 14 днів з часу повної вакцинації", - наголошується в повідомленні.
При цьому зазначено, що країни-члени також можуть скасувати такі обмеження після першої дози, якщо ще необхідно буде пройти друге щеплення.
Читайте такожУ МЗС розповіли, які країни визнають український паперовий COVID-сертифікат (відео)Окрім того, тестування і самоізоляцію не повинні проходити особи, які одужали від коронавірусної хвороби та мають сертифікат, де зазначається, що минуло не менш ніж 180 днів від дня підтвердження позитивного результату тесту.
COVID-сертифікати в ЄС
9 червня Європейський парламент остаточно дав "зелене світло" запровадженню цифрових COVID-сертифікатів для подорожей в умовах пандемії.
Водночас окремі країни-члени ЄС вже почали видавати цифрові COVID-сертифікати. Серед них Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія і Польща, які приєдналися до технічної системи Євросоюзу з перевірки цифрових сертифікатів для подорожей.
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.