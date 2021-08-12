Правоохоронці запевняють, що це пов'язано з недостатньою комплектацією дільниць, а не нібито через страйк.

Всі поліцейські 9-тисячного містечка Камінь-Поморський на півночі Польщі пішли на лікарняний, бо втомилися.

Про це передає Onet.pl з посиланням на дані поліцейської профспілки.

Схожа ситуація трапилася і в місті Щецині - на поліцейській дільниці в Щецин-Дабі 100% поліцейських потрапили на лікарняний, а на ділянці Щецин - Небучево - 70%.

Правоохоронці запевняють, що це пов'язано з недостатньою комплектацією дільниць, а не нібито через страйк. Через брак кадрів поліцейські не змогли піти у планову літню відпустку. У них почалася перевтома, через що вони не могли виконувати свої обов'язки.

У поліції стверджують, що якщо ця проблема не буде вирішена, подібні випадки можуть стати регулярними.

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Автор: Денис Прядко