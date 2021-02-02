Для допуску на маршрут Київ-Мюнхен Державіаслужба обмежила права МАУ на цій лінії, передавши невикористану квоту SkyUp.

Державіавіаслужба України надала SkyUp права на п'ять нових маршрутів і анулювала призначення на 22 напрямки.

Про це повідомляє Avianews.

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Комісія регулятора на засіданні 28 січня 2021 року дозволила авіакомпанії відкрити рейси з Києва в Ейндховен (2 рази на тиждень), Манчестер (3 рази на тиждень), Ер-Ріяд (3 рази на тиждень), Джидду (3 рази на тиждень) і Мюнхен (3 рази на тиждень).

Для допуску на маршрут Київ-Мюнхен Державіаслужба обмежила права МАУ на цій лінії, передавши невикористану квоту SkyUp.

Також SkyUp дозволили частіше літати до Берліна - 7 разів на тиждень замість 3, але відмовили в польотах з Києва до Брюсселя і з Одеси до Баку через відсутню вільну квоту.

Анулювання прав

Державіаслужба наказом №166 від 29 січня 2021 року анулювала права SkyUp за заявкою авіакомпанії на сім маршрутів з Києва, по три — із Запоріжжя та Одеси, на чотири з Харкова і на п'ять зі Львова.

Список маршрутів, права на які анульовано:

Київ-Бухарест

Київ-Дортмунд

Київ-Піза

Київ-Рига

Київ-Осло

Київ-Турин

Київ-Шарджа

Запоріжжя-Афіни

Запоріжжя-Ріміні

Запоріжжя-Шарджа

Львів-Будапешт

Львів-Гданськ

Львів-Дубай

Львів-Рим

Львів-Шарджа

Одеса-Ріміні

Одеса-Іракліон

Одеса-Ламеція-Терме

Харків-Варшава

Харків-Дубай

Харків-Ламеція-Терме

Харків-Шарджа

Авіаперельоти під час карантину

SkyUp Airlines за перший місяць роботи після зняття заборон на пасажирські авіаперевезення всередині країни та за кордон відновила 50% докарантинної операційної діяльності.

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Автор: УНІАН