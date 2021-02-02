Державіавіаслужба України надала SkyUp права на п'ять нових маршрутів і анулювала призначення на 22 напрямки.
Про це повідомляє Avianews.
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Комісія регулятора на засіданні 28 січня 2021 року дозволила авіакомпанії відкрити рейси з Києва в Ейндховен (2 рази на тиждень), Манчестер (3 рази на тиждень), Ер-Ріяд (3 рази на тиждень), Джидду (3 рази на тиждень) і Мюнхен (3 рази на тиждень).
Для допуску на маршрут Київ-Мюнхен Державіаслужба обмежила права МАУ на цій лінії, передавши невикористану квоту SkyUp.
Також SkyUp дозволили частіше літати до Берліна - 7 разів на тиждень замість 3, але відмовили в польотах з Києва до Брюсселя і з Одеси до Баку через відсутню вільну квоту.
Анулювання прав
Державіаслужба наказом №166 від 29 січня 2021 року анулювала права SkyUp за заявкою авіакомпанії на сім маршрутів з Києва, по три — із Запоріжжя та Одеси, на чотири з Харкова і на п'ять зі Львова.
Список маршрутів, права на які анульовано:
Київ-Бухарест
Київ-Дортмунд
Київ-Піза
Київ-Рига
Київ-Осло
Київ-Турин
Київ-Шарджа
Запоріжжя-Афіни
Запоріжжя-Ріміні
Запоріжжя-Шарджа
Львів-Будапешт
Львів-Гданськ
Львів-Дубай
Львів-Рим
Львів-Шарджа
Одеса-Ріміні
Одеса-Іракліон
Одеса-Ламеція-Терме
Харків-Варшава
Харків-Дубай
Харків-Ламеція-Терме
Харків-Шарджа
Авіаперельоти під час карантину
SkyUp Airlines за перший місяць роботи після зняття заборон на пасажирські авіаперевезення всередині країни та за кордон відновила 50% докарантинної операційної діяльності.
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