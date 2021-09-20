Заборона на поїздки в США діє з березня 2020 року.

США та Європейський союз скасують обмеження на поїздки для повністю вакцинованих громадян. Рішення торкнеться й українців, які прямують до США через країни Європейського союзу.

Про це повідомляє Politico.

При цьому посол ЄС в США Ставрос Ламбріндіс заявив, що сподівається на скасування заборони на поїздки в США найближчим часом.

Заборону на поїздки ввів ще Дональд Трамп в березні 2020 року та її продовжив нинішній президент Джо Байден. Заборона поширювалася навіть на транзит через ЄС, тому туристам доводилося подорожувати в обхід європейських хабів.

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Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон 20 Вересня повинен зустрітися з координатором Білого дому Джеффрі Зієнтсом та за підсумками переговорів сторони зроблять заяву. Зняття заборони торкнеться громадян країн Шенгенської зони, Великобританії та Ірландії.

Передбачається, що нові правила набудуть чинності вже через кілька тижнів.

Карантин в ЄС через коронавірус

30 червня в ЄС вперше визначили список третіх країн, громадян яких рекомендовано впускати в ЄС.

Критерії визначення третіх країн, щодо яких мають бути зняті обмеження, враховують епідситуацію та заходи щодо стримування поширення коронавірусу, зокрема соціальне дистанціювання, а також економічні та соціальні чинники. Всі ці критерії розглядаються разом.

За епідситуацією країни повинні були відповідати таким критеріям: кількість нових випадків COVID-19 за останні 14 днів і на 100 тис.населення повинна бути близькою або нижче аналогічних середніх показників країн-членів ЄС. Тенденція виявлення нових випадків інфікування повинна бути стабільною або зменшуватися протягом цього періоду в порівнянні з попередніми 14 днями.

Пізніше країни ЄС стали впускати лише певні категорії громадян України-головним чином тих, у кого є дозвіл на роботу в іншій країні, водіїв фур, дипломатів і ще кілька окремих випадків, наприклад, наявність близьких родичів за кордоном або невідкладне лікування.

Автор: Анастасія Горбачова