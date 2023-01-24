Очолила рейтинг тайська столиця Бангкок.

На основі аналізу онлайн-відгуків мандрівників на різних платформах були визначені найбільш переоцінені міста світу.

Як пише The Independent, очолило рейтинг місто Бангкок. Імовірність того, що мандрівники відчують себе розчарованими після відвідин столиці Таїланду оцінили в 16,6%.

При цьому найбільш розчаровуючою пам'яткою Бангкока визнали вулицю Каосан – мекку бекпекерів з усього світу, які шукають собі недороге житло і розваги на будь-який смак.

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На другому місці опинився турецький пляжний курорт Анталія з рейтингом розчарування 16,5%, за ним слідує Сінгапур з 15,8%. Згідно з аналізом, найбільш розчаровуючими враженнями від цих міст стали аквапарк Water Planet і двокілометрова торгова вулиця Orchard Road відповідно.

Замикають першу п'ятірку німецький Мюнхен (15,7%) та італійський Ріміні (14,2%).

Також до топ-10 потрапили Лондон і Париж, які розділили восьме місце з ймовірністю розчарувати туристів 13,8%. У столиці Великобританії пам'яткою, яка, швидше за все, змушувала відвідувачів хотіти більшого визнали колесо огляду "Лондонське око", а у французькій столиці – богемний район Монмартр.

Топ-10 міст, де туристи будуть розчаровані

1. Бангкок, Таїланд (16,6%)

2. Анталія, Туреччина (16,5%)

3. Сінгапур (15,8%)

4. Мюнхен, Німеччина (15,7%)

5. Ріміні, Італія (14,2%)

6-7. Майамі, США (13,9%)

6-7. Мумбаї, Індія (13,9%)

8-9. Лондон, Великобританія (13,8%)

8-9. Париж, Франція (13,8%)

10. Токіо, Японія (13,6%)

Як повідомляв УНІАН, раніше туристичне видавництво Fodor назвало 10 найбільш переповнених туристами напрямків, яких варто уникати у 2023 році.

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