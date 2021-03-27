Мета: з'ясувати, чи можливий туризм в умовах пандемії.

Уряд Нідерландів в якості експерименту безкоштовно відправить майже дві сотні туристів на відпочинок до Греції в готель «все включено».

Читайте такожДев'ять нових країн відкрили кордони для українських туристівПро це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що голландська туристична фірма Sunweb подарує 187 мандрівникам безкоштовну відпустку на грецький острів Родос за системою all inclusive. Мета: з'ясувати, чи можливий туризм в умовах пандемії.

Подробиці експерименту

Голландці виявляться єдиними гостями в об'єкті розміщення.

Туристам буде заборонено залишати територію.

Після повернення на батьківщину туристів зобов'яжуть пройти десятиденний карантин.

Володарем путівки може стати будь-який житель Нідерландів від 18 до 70 років, що не хворіє на коронавірус.

Сьогодні на участь в експерименті подано близько 25 тисяч заявок.

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Автор: Катерина Шварц