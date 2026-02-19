'Кохаю всім серцем': в Помпеях знайшли таємничі любовні графіті

Археологи в Помпеях виявили 2000-річні любовні записки, які десятиліттями залишалися непомітними для дослідників і мільйонів туристів. Відкриття стало можливим завдяки застосуванню передових методів цифрової візуалізації.

Про це повідомили в Археологічному парку Помпеї, передає Fox News. Написи були знайдені під час дослідницьких кампаній у 2022 та 2025 роках, однак результати оприлюднили лише тепер.

Графіті розташовані в коридорі, що з’єднує театральний квартал із вулицею Віа Стабіана – місці з інтенсивним туристичним потоком. Стіну розкопали ще понад 230 років тому, тож фахівці не очікували нових відкриттів.

Серед написів – емоційні любовні послання. В одному згадується жінка на ім’я Ерато та слово "кохає". Інший напис свідчить: "Я поспішаю; бережи себе, мій Саво, будь певен, що ти мене любиш!". Третє послання розповідає про рабиню Мете з Ателли, яка "кохає Кресто всім серцем" та просить богиню Венеру Помпейську бути прихильною до закоханих.

Щоб виявити стерті та майже невидимі літери, дослідники застосували технологію Reflectance Transformation Imaging – спеціальний метод світлової фотографії, який дозволяє фіксувати поверхню під різними кутами освітлення. Також було створено цифрову карту стіни для аналізу розташування написів та можливих зв’язків між ними.

Директор парку Габріель Цухтрігель наголосив, що в Помпеях налічується понад 10 000 графіті, які становлять "величезну спадщину". За його словами, саме сучасні технології дозволяють відкривати нові історії життя давнього міста.

Надалі дослідники планують створити 3D-цифрову платформу для вивчення написів, а також встановити захисний дах для збереження графіті.

Систематичні розкопки в Помпеях тривають із середини XVIII століття, і місто, знищене виверженням Везувію у 79 році н.е., продовжує відкривати нові сторінки історії навіть через дві тисячі років.

Як повідомляв УНІАН, стародавні римляни відомі своїми передовими системами водопостачання та гігієнічними спорудами, включаючи громадські лазні та туалети. Однак, як з'ясували вчені, перші лазні, побудовані в Помпеях, були неймовірно брудними.

Згідно з новим дослідженням Університету імені Йогана Гутенберга (JGU), стародавні лазні Помпеїв наповнювалися лише приблизно раз на день і були повні відходів людської життєдіяльності.

