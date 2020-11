У пасажирів буде три години в небі на те, щоб спробувати знайти собі пару.

Тайванська авіакомпанія EVA Air запускає спеціальні "рейси в нікуди" для самотніх мандрівників у форматі speed dating ("швидкі побачення"), під час яких вони будуть сидіти поруч з тим, хто їм попадеться методом випадкового вибору.

Як пише The Independent, пасажири будуть вилітати з аеропорту Тайбея, три години кружляти над повітряним простором Тайваню і приземленням в точці вильоту.

"Лети! Любов витає в повітрі", - звучить слоган заходу, в рамках якого бортпровідникам EVA відводиться роль "купідонів".

Крім того, в рамках заходу також буде передбачено двогодинне спілкування на землі, де гості зможуть поспілкуватися з быльшою кількістю потенційних партнерів.

"Через Covid-19 EVA Air організовує "штучні подорожі", щоб задовольнити бажання людей подорожувати", – прокоментував CNN Travel представник фірми зі швидких знайомств You and Me, з якою EVA Air співпрацювала для проведення заходу. - "Коли самотні чоловіки і жінки подорожують, крім задоволення від подорожі, вони можуть захотіти з ким-небудь познайомитися - як в романтичному фільмі".

Наразі заплановано три таких рейси: один на Різдво, один напередодні Нового року і один на Новий Рік. Всього на рейс доступно 40 квитків - 20 для чоловіків і 20 для жінок. При цьому до учасників програми висуваються певні вимоги: наявність вищої освіти та громадянства Тайваню, а також відповідність віковому діапазону – від 24 до 35 років для жінок і від 28 до 38 років для чоловіків.

"Крім збору учасників з достатньою купівельною спроможністю, захід також залучає групу самотніх людей, які люблять подорожувати. Ну а наявність тих же життєвих цінностей допомагає з самого початку налагодити діалог і спонукають до спілкування", - коментують організатори.

Коштує таке задоволення не дешево - 8 388 тайваньських доларів (близько 300 доларів) з людини. У вартість квитка включено: сам рейс; харчування на борту, приготоване шеф-кухарем Мотоке Накамурою, володарем зірки Мішлен; плюс побачення на місці, які варіюються від сніданку до полудня або вечері при свічках. Вже після такого побачення пасажири розповідають, хто найбільше їм сподобався. Перший різдвяний рейс вже розпроданий.

Варто відзначити, згідно з дослідженнями в області стосунків, в сучасному світі одним з найперспективніших вважається саме знайомство в подорожі, причому як для майбутніх тривалих відносин, так і коротких бурхливих романів. У першому випадку, пари сходяться на грунті загальної любові до пригод, у другому - як правило, на відпочинку, особливо в іншому місті або країні, люди відчувають себе розкутішими і, відповідно, більше відкриті до романтичних експериментів.

Переклад: Марина Григоренко