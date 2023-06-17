Чверть віз, отриманих власниками російських паспортів у 2022 році, була видана іспанською владою.

З моменту введення обмежень щодо російських туристів після вторгнення РФ в Україну більше року тому, росіяни швидко знайшли альтернативу своїм звичним місцям відпочинку, як повідомляє SchengenVisaInfo.com, однією з країн, яка продовжує охоче видавати візи росіянам, є Іспанія.

Відзначається, що Іспанія завжди була відомим туристичним напрямком для російських відпочиваючих: в 2019 році в посольства Іспанії в Росії було подано понад півмільйона заяв на отримання шенгенської візи із загального числа 4,1 мільйона заяв, поданих росіянами в тому ж році. Майже в чотири рази більше, близько 1,8 млн росіян, відпочили в Іспанії в 2019 році.

При цьому скасування країнами ЄС Угоди про спрощення візового режиму з Росією в 2022 році, в тому числі збільшення візового збору для російських заявників з 35 євро до 80 євро, не відлякало росіян від відпочинку в Іспанії.

Відзначається, що Іспанія залишається лідером з видачі шенгенських віз в Росії. Так, згідно з нещодавно опублікованою статистикою, чверть віз, отриманих власниками російських паспортів у 2022 році, була видана іспанською владою, це 154 тисячі 450 з 603 тисяч 955 виданих шенгенських віз.

Іншими країнами Шенгенської зони, які видали велику кількість віз росіянам у 2022 році, є:

Фінляндія - 105 323 (782 173 у 2019 році)

Італія - 103 099 (548 057 у 2019 році)

Греція - 61 840 (407 339 у 2019 році)

Франція - 55 285 (480 968 у 2019 році)

Німеччина - 38 809 (325 754 у 2019 році)

Угорщина - 25 081 (69 749 у 2019 році)

"Відповідно до цих даних Асоціація туроператорів Росії (АТОР) радить громадянам Росії звертатися за шенгенськими візами в консульські установи Угорщини, Греції та Італії в Росії, називаючи ці країни кращими варіантами для отримання візи", - йдеться в статті.

Візові санкції для росіян

У вересні 2022 року ЄС скасував спрощений візовий режим з РФ - сервісний збір зріс до 80 євро, а термін розгляду анкет збільшився до 45 днів. При цьому деякі країни ЄС взагалі перестали видавати шенгенські візи росіянам, серед них Чехія, Литва, Естонія, Латвія і Польща.

Також повідомлялося, що візовий центр Франції ввів для росіян передоплату при записі на прийом - 35,5 євро.

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