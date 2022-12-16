В результаті події постраждали 2 людини, доля 1500 риб, мешкали в акваріумі, невідома.

У торгово-розважальному комплексі DomAquaree в Берліна (Німеччина) вранці 16 грудня 2022 року вибухнув величезний акваріум, в якому мешкало близько 1500 екзотичних риб.

В результаті події на головну дорогу в жвавому районі Мітте вилився 1 мільйон літрів води і сміття. Частину прилеглих вулиць довелося перекрити, повідомляє Reuters з посиланням екстрені служби.

Крім того, за повідомленням берлінської поліції, постраждали дві людини – вони отримали осколкові поранення.

Представник берлінської пожежної охорони в свою чергу повідомив, що рятувальникам не вдалося потрапити на перший поверх будівлі через уламки. На місце події направлені пошуково-рятувальні собаки.

Водночас з розташованого в ТРЦ готелю евакуювали близько 350 осіб.

При цьому екстрені служби поки не повідомляють, що викликало вибух акваріума. Долю риб ні пожежники, ні поліція також не прокоментували.

Відзначимо, в торгово-розважальному комплексі DomAquaree розташовані готель Radisson, музей, магазини і ресторани, а також найбільший в світі окремо розташовний циліндричний акваріум висотою 14 метрів, як стверджується на сайті готелю.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристів, які збираються на Різдво в Європу, попередили про морози та снігопади.

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