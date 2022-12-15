Кілька країн Північної та Західної Європи вже страждають від снігопадів та морозів.

Мандрівникам, які планують відвідати Північну та Західну Європу на зимові свята, рекомендують бути готовими до сильних холодів та снігопадів, які вже охопили кілька країн.

Морозна погода вже почала спричиняти збої в курсуванні транспорту в деяких країнах Північної Європи, а подекуди аеропорти були змушені скасувати рейси. Зокрема, днями у Великобританії скасували чимало рейсів через низьку температуру.

Інші країни, такі як Польща, Франція та Фінляндія, також відчувають перебої в роботі транспорту через низькі температури, повідомляє SchengenVisaInfo.

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Зокрема, хуртовини на території Польщі призвели до масштабних перебоїв у транспортному сполученні. Враховуючи загрозу снігопадів, Інститут метеорології Польщі порадив громадянм бути обережними, потрапляючи в регіони, які постраждали від сильного снігу.

Франція також постраждала від морозу, тож нещодавно уряд країни оголосив попередження про сніг і ожеледицю, перевівши в стан підвищеної готовності загалом 28 департаментів. Протягом тижня у Франції очікується в середньому від двох до п'яти сантиметрів снігу по всій країні.

Суворі погодні умови зачепили також Фінляндію та інші скандинавські країни. На початку цього тижня південні райони Фінляндії постраждали від сильних вітрів та снігопадів. Враховуючи поточну ситуацію в країні, влада Гельсінкі застерегла автомобілістів від необов'язкових поїздок.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Державна прикордонна служба України попередила про черги з автомобілів до пунктів пропуску на кордоні з Польщею у Львівській та Волинській областях через складні погодні умови.

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