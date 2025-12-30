Ніколи не повторюйте це: названо найтупіші туристичні тренди 2025 року

Деякі туристичні звички з 2025 року краще залишити в минулому.

У сучасному світі на просторах інтернету можна знайти безліч туристичних трендів. Частина з них можуть бути корисними, а частина – несуть загрозу здоров'ю або навіть життю мандрівників.

Але є такі тренди із соцмереж, які просто не піддаються жодним нормам пристойності та відверто дратують усіх адекватних туристів.

Видання про подорожі Fodor's зібрало найтупіші туристичні тренди 2025 року, про які краще назавжди забути.

"З кожним роком подорожі змінюються під впливом нових тенденцій і мінливих джерел натхнення. TikTok продовжує відігравати важливу роль у мотивації людей – як у хорошому, так і в поганому сенсі. У 2025 році мандрівники перевірили "теорію аеропорту", зайнялися небезпечним туризмом і знайшли нові способи поєднувати свою любов до подорожей з їжею і книгами. Проте не кожна мода заслуговує на наслідування, і є деякі, від яких ми готові відмовитися", – зазначили автори добірки.

4 найгірші туристичні тренди 2025 року

1. Пізніше прибуття в аеропорт

Цього року мандрівники почали активно перевіряти, наскільки пізно вони зможуть прибути в аеропорт і все ж встигнути на свій рейс. Ця тенденція, відома як "теорія аеропорту", полягала в тому, щоб пасажири прибували всього за 15-20 хвилин до посадки. Деяким користувачам TikTok це вдалося, але більшість спізнювалися на свої рейси. Експерти ж попереджали, що успіх залежить від таких чинників, як пора року, аеропорт, затори і багаж.

2. Екстремальні одноденні поїздки

У 2025 році в соцмережах почали активно просуватися міжнародні перельоти в подорож усього на один день. Туристи намагалися вмістити якомога більше у 24 години й одразу ж відлітали додому. Однак цей тренд також зазнав критики за те, що він негативно впливає на навколишнє середовище і створює непотрібне навантаження на місця відпочинку, які мало виграють від таких коротких візитів.

3. Ризик потрапити в заручники

Не секрет, що деяких людей уже давно приваблює "темний туризм" – бажання відвідати небезпечні місця, як, наприклад, Україну, що розривається війною. Однак у деяких випадках ситуація заходить надто далеко – туристи свідомо їдуть у місця, де їх можуть захопити в заручники, наприклад, до Афганістану, Сомалі або тієї самої Росії (всі ми прекрасно знаємо, як там люблять заарештовувати під вигаданими приводами громадян США або Європи, а потім обмінювати їх на російських терористів або шпигунів). Тим часом, в Афганістані навіть випустили відеоролик із заручниками як рекламну кампанію із залучення туристів.

4. Відмова від навушників

Дедалі більше людей відмовляються від навушників під час перегляду відео, прослуховування музики або здійснення дзвінків у громадських місцях. Ця звичка настільки вже дратує адекватних людей, що в деяких містах почали штрафувати тих, хто розмовляє по телефону без навушників. Наприклад, у Франції одного чоловіка вже оштрафували за розмову гучним зв'язком, а в Лондоні запустили промокампанію, що закликає мандрівників використовувати навушники.

Головні туристичні тренди на 2026 рік

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти платформи з організації подорожей GetYourGuide спробували передбачити головні тенденції в туризмі на наступний рік. Головний висновок, якого вони дійшли – туристів дедалі більше хвилює не місце, а мета подорожі.

Своєю чергою досвідчені експерти та професіонали у сфері туризму назвали сім місць на планеті, які будуть найбільш трендовими у 2026 році.

