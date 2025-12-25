Національний парк Кейп-Фруард – це дика територія з порізаним вітрами узбережжям і лісистими долинами, що має неперевершене біорізноманіття.

Уряд Чилі, одного з найкращих напрямків для прохолодного літнього відпочинку, готується створити 47-й національний парк країни, покликаний захистити майже 200 тисяч гектарів незайманої дикої природи.

Таким чином буде завершено створення коридору дикої природи протяжністю 2800 кілометрів до південного краю Америки, пише The Guardian.

Унікальна природа, історія та культура

Національний парк Кейп-Фруард – це дика територія з порізаним вітрами узбережжям і лісистими долинами, що володіє неперевершеним біорізноманіттям і була свідком тисячоліть людської історії.

"Я побувала в багатьох виняткових місцях, і можу сказати, що проект Кейп-Фруард – це найдикіше місце, де я коли-небудь бувала. Це одна з небагатьох по-справжньому диких лісових і гірських територій, що залишилися в країні, і багатство історії корінних народів регіону доводить необхідність збереження цих територій назавжди", – зазначила Крістін Томпкінс, відома американська природоохорониця, яка очолює цей проєкт.

Наприклад, у лютому цього року в парку було виявлено популяцію з 10 оленів-хуемулів, що перебувають під загрозою зникнення, а мережа камер регулярно фіксує диких пум і річкових видр хуільїн, що перебувають під загрозою зникнення. Територія також включає 10 тисяч гектарів сфагнових боліт, порослих губчастим мохом, який зберігає вуглець глибоко під землею.

Тим часом уздовж берегової лінії розкидані тендітні археологічні пам'ятки, що зберігають історію кавескарів – кочового корінного народу, який пересувався фіордами, скелястими пляжами та лісами на каное, вирізаних із дерев.

"Ця мозаїка екосистем має величезне значення. Болота і субантарктичні ліси неймовірно тендітні, й культурна спадщина території Кавескар, епоха дослідників, а потім китобоїв – уся ця історія і біорізноманіття будуть збережені в тій чи іншій формі в майбутньому національному парку", – зазначає Бенхамін Касерес, координатор з охорони природи в регіоні Магальянес організації Rewilding Chile, родом із Патагонії.

Однак задовго до того, як корінні громади оселилися в цьому районі, води Магелланової протоки стали сполучною ланкою між Атлантичним і Тихим океанами. Тутешні каламутні глибини забрали безліч життів і породили легенди, нібито на дні лежать скарби, а на берег століттями викидало запечатані пляшки рому.

Довга бюрократична тяганина та перепони

Зазначається, що це вже 17-й національний парк, створений або розширений у Чилі та Аргентині організацією Tompkins Conservation та її наступницею, Rewilding Chile. Ці групи витратили майже десять років на об'єднання придбаних земель і державної власності для створення нацпарку. У 2023 році вони підписали угоду з урядом Чилі про передачу землі під національний парк Кейп-Фруард.

Однак до офіційного створення національного парку ще належить пройти низку етапів. У вересні 2025 року було проведено процес консультацій із корінним населенням, що є обов'язковою вимогою законодавства для великомасштабних проєктів у Чилі, але він провалився. Тим часом, Міністерство довкілля Чилі заявило, що докладе "всіх зусиль" для просування планів зі створення парку до березня.

Але якщо через два роки прогресу не буде, землі повернуться у власність організацій Томпкінс.

"Кожен із розроблених нами проєктів зі створення парків має свої конкретні причини, через які він вважається необхідним для збереження природи. І в цьому сенсі мис Фроуард – це частина екологічної головоломки, яка з часом має забезпечити постійний захист ключових місць біорізноманіття в чилійській Патагонії", – сказала Томпкінс, яка впродовж 20 років, до 1993 року, була генеральним директором компанії Patagonia, яка виробляє одяг для активного відпочинку.

