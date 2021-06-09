В Україні запускають пілотний проект щодо вивчення попиту на відновлення туристичних маршрутів Дніпром.

У Міністерстві культури і Державному агентстві розвитку туризму України вивчають можливість відновлення туристичних маршрутів Дніпром.

Про це повідомляє прес-служба Мінкультури.

Так, у міністерстві запускають пілотний проект щодо вивчення попиту на відновлення туристичних маршрутів Дніпром.

"Одноденні промо-маршрути Київ-Канів-Київ та Київ-Чорнобиль-Київ будуть складатися з подорожі Дніпром на відповідно обладнаних швидкісних теплоходах. Під час подорожі передбачається прохід шлюзів, кількагодинне перебування та екскурсія на локаціях, повернення до Києва", - повідомили в прес-службі.

Зазначається, що офіційний тендер на популяризацію річкових туристичних маршрутів у межах бюджетної програми з розкриття туристичного потенціалу України вже оголошено ДАРТ.

"Річкові маршрути - це можливість розширити пропозицію для українців та іноземних гостей, разом із тим збільшивши потік туристів безпосередньо до важливих точок атракцій. Для держави це нетипова програма, але, тим не менш, дуже важлива", - зауважив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, ця ініціатива реалізовується спільно з Міністерством інфраструктури України, Державним агентством з управління зоною відчуження, Київською та Черкаською обласними державними адміністраціями.

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За підсумками пілотного проекту агентством розробить рекомендації щодо подальшої реалізації програми туристичних водних маршрутів Дніпром.

Аналогічні програми можуть бути запущені й в інших туристичних регіонах країни за наявності попиту.

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Автор: Надя Пришляк