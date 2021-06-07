Першим планують відкрити маршрут "Київ-Канів" із зупинками в інших містах.

Річкою Дніпро між містами незабаром курсуватимуть швидкісні теплоходи "Ракета".

Про це розповіла керівниця Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів в ефірі телеканалу "Дом". Першим, за її словами, планують запустити маршрут "Київ-Канів" із зупинками в інших містах.

"Підсумкова ідея: щоб ці кораблі частіше ходили і були б такі маршрути, коли люди, припустимо, виходять у Переяславі, в них кілька годин екскурсія музеями, потім їдуть до Канева - там теж екскурсії", - зазначила Олеськів.

Попередньо шлях на "Ракеті" від Києва до Канева триватиме близько двох годин.

"Це розрахункова швидкість. Але потрібно провести тестування, скільки часу займе конкретно. Бо такі тестування не проводилися кілька років. Водночас, може, десь річка обміліла. Тобто все це потрібно вивчати. Є прогулянкові теплоходи, які сьогодні ходять Києвом. Ось вони Канева будуть діставатися близько 5 годин. А це дуже довго, адже на машині можна доїхати за 3 години", - зазначила очільниця Держагентства.

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Що відомо про теплоходи "Ракета"

"Ракета" - це серія швидкісних пасажирських річкових суден на підводних крилах, які активно використовувалися в СРСР. В Україні в 1970-х ходило понад 150 "Ракет". Але після 1990-х більшість продали за кордон - частина й досі ходять у Греції, Таїланді та Канаді.

Станом на 2018 рік в Україні було лише чотири "Ракети", випущені на вітчизняних заводах. Дві з них виготовлені у 2002 році в Феодосії. Ці "Ракети" використовуються на півдні країни, зокрема в Миколаєві.

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Автор: Катерина Комолова