Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Туреччиною через чотири роки очікування

Рішення підтримали 236 народних депутатів.

Верховна Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю з урядом Турецької Республіки, яка була підписана ще у лютому 2022 року. Як повідомляє кореспондент УНІАН, за ухвалення закону "Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Турецької Республіки" проголосували 236 народних депутатів.

Згідно проєкту закону, угода сприятиме подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами, дозволить українським товаровиробникам отримати переваги від лібералізації ринків товарів та послуг в Туреччині, відкриє можливості для бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку й модернізації власного виробництва.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев під час виступу в парламенті заявив, що Туреччина - один з ключових торгівельних партнерів України.

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"В 2025 році вона (Туреччина, - УНІАН) посіла друге місце за обсягом українського експорту та третє за товарообігом. Взаємна торгівля зросла до 7,9 млрд доларів, а український експорт до Туреччини в 2025 році збільшився на 23% за цей рік і сягнув 2,7 млрд доларів. Це підтверджує, що економічне партнерство між нашими країнами динамічно розвивається і потенціал його є значним", - сказав Соболев.

За словами міністра, угода сприятиме подальшому розвитку двостороннього торгово-економічного співробітництва між країнами. Відкриє перспективи для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку і модернізації власного виробництва. Зокрема, вона передбачає повну лібералізацію доступу до турецького ринку для 84% товарних груп українського експорту, а ще для 6% товарів діятимуть тарифні квоти із нульовою або зниженою ставкою мита.

Зазначимо, що угода про створення зони вільної торгівлі Україна та Туреччина була укладена ще 3 лютого 2022 року в Києві. Експерти називали угоду неоднозначною. З одного боку, вона відкриває українським виробникам доступ до великого турецького ринку, а з іншого посилює конкуренцію з боку турецьких товарів, насамперед у легкій промисловості, сільського господарства (особливо тепличних овочів), металургії та будівництва. Водночас повідомлялося, що певні українські виробники зможуть отримати додаткові можливості для експорту.

При цьому експерти звертали увагу, що після скасування мит українські товари можуть подешевшати для турецьких споживачів майже на 20%, тоді як турецька продукція в Україні в середньому лише приблизно на 5%. Саме через таку різницю турецькі виробники раніше висловлювалися проти укладення угоди про вільну торгівлю.

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В 2022 році тодішній прем’єр-міністр Денис Шмигаль та міністр торгівлі Турецької Республіки Мехмет Муш підписали угоду про вільну торгівлю між урядами обох країн.

У серпні 2024 року Анкара ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган схвалив угоду та додатки до неї 1 серпня 2024 року. За словами турецького міністра торгівлі Омера Болата, введення зони вільної торгівлі збільшить обсяги двосторонньої торгівлі до 10 млрд доларів. При цьому таких показників можна буде досягнути за короткий період.

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