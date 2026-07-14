Українські пілоти на Mirage взяли участь у головному військовому параді Франції (відео)

Франція 14 липня відзначає національне свято – День взяття Бастилії під час Французької революції.

Українські військовослужбовці сьогодні, 14 липня, крокували традиційним маршрутом на Єлисейських полях між Тріумфальною аркою та площею Згоди у Парижі. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон у соцмережі X.

"Пишаюся бачити марширування українських військовослужбовців пліч-о-пліч з нашими силами. Символ братерства, мужності та спільної долі. В думках з українським народом, який бореться за свою свободу, а разом з нею і за свободу всіх європейців", - повідомив Макрон.

Також французький президент оприлюднив відео, як українські військові крокували з державним синьо-жовтим стягом. За парадом спостерігав і президент України Володимир Зеленський.

Відео дня

Як повідомив у соцмережі X посол України у Франції Вадим Омельченко, мрії здійснюються.

"Пишаюся нашими воїнами, які сьогодні крокують Єлисейськими Полями. Їхня участь – велика честь та символ нашої спільної боротьби за свободу", - повідомив Омельченко.

Пілоти у складі французько-українських екіпажів пролетіли на винищувачах Mirage

Як повідомляє видання Le Monde, сьогодні на параді зібрано тисячі французьких солдатів і сотні солдат з європейських країн. Також приїхали два десятки голів держав і урядів, у тому числі український президент Володимир Зеленський, який приїхав як почесний гість.

До параду залучили близько 6 тис 700 солдат, 98 літаків, 31 гвинтокрил і 315 транспортних засобів. Зокрема, традиційним маршрутом між Тріумфальною аркою та площею Згоди марширувала рекордна кількість військовослужбовців.

Також у параді крокували близько 500 військових з Коаліції охочих, переважно з європейських країн, які підтримують Україну. Символічно, що 25 українських військових слідували на параді за солдатами з країн Коаліції охочих.

Крім того, українські пілоти, які пройшли навчання у Франції, мали бути другими пілотами на борту двох французьких винищувачів Mirage 2000. Такі літаки передані Україні для захисту її повітряного простору від російських дронів.

Реакція Зеленського

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський у Telegram відзначив, що Єлисейськими Полями урочисто пройшли й українські воїни, наші пілоти у складі французько-українських екіпажів пролетіли на винищувачах Mirage.

"Для нас велика честь – бути тут. І те, що Емманюель запросив наших захисників, – це знак поваги та визнання сили України, наших людей і наших Збройних Сил", - повідомив Зеленський.

Макрон анонсував передачу Україні літаків Rafale - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент Франції Еммануель Макрон повідомив про серйозні рішення стосовно посилення оборонних можливостей України. Зокрема, перші французькі винищувачі Rafale вже літатимуть в українському небі в 2028-2029 роках.

Також Україні буде дозволено виробляти ракети-перехоплювачі Aster до зенітних комплексів SAMP/T і крилаті ракети Scalp.

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