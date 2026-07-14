У Росії зникли десятки комплексів ППО, які захиали стратегічні верфі, - ЗМІ

Росія непомітно вивела зачну частину систем протиповітряної оборони, що захищала найважливіші верфі для атомних підводних човнів.

У Сєвєродвінську росіяни вивели значну частину комплексів протиповітряної оборони (ППО), які захищали верфі для будівництва та ремонту атомних підводних човнів.

Про це повідомив портал Barents Observer, проаналізувавши супутникові знімки за 2024–2026 роки. Зазначається, що за цей період принаймні 20 зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400 залишили дві ключові позиції через дефіцит ракет та вимогу посилити протиповітряної оборони інших регіонів.

Зокрема, ППО була ослаблена в районі суднобудівних заводів "Севмаш" та "Звездочка".

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Як зазначив Мілітарний, "Севмаш" взагалі єдине у Росії підприємство з будівництва атомних субмарин, а сусідня "Звездочка" спціалізується на їньому ремонті та модернізації.

За охорону цих об’єктів багато десятиліть відповідав 1528-й зенітно-ракетний полк зі складу Ленінградського військового округу. Але тепер ситуація змінилася - свіжі супутникові дані свідчать про згортання оборонних позицій на острові Ягри та Мироновій горі.

Повідомляється, що на острові Ягри розташовувалися дві батареї до пускових установок С-300. А зараз майданчик виглядає пустим. Зокрема, звідти зникли радіолокаційні станції підсвічування цілей і наведення ракет, а також контейнери для зберігання боєприпасів.

Схожа ситуація спостерігається і на Мироновій горі, розташованій за 12 км від верфі. Ще у 2024 році там перебували 8 пускових до С-300 у бойовій готовності та радари підсвічування цілей, які повністю зникли на знімках 2025–2026 років.

Портал зазначив, що ще однією причиною згортання ППО на цих позиціях міг стати той факт, що на війні проти України були вбиті військові цього полку. Зокрема, командир дивізіону С-400 підполковник Владімір Спірідонов із Сєвєродвінська ліквідований у окупованому Криму наприкінці квітня 2024 року.

"Сєвєродвінськ розташований за 1500 км від підконтрольної Україні території, що робить його вразливим до можливих атак", - підсумував портал.

Ситуація з російською ППО

Ситуація з російською ППО характеризується гострим дефіцитом ключових комплексів та локальними провалами в захисті. Через українські удари ворог відчуває брак далекобійних систем, а для прикриття власних тилових об'єктів росіяни вимушені перекидати фронтову протиповітряну оборону (зокрема, комплекси "Панцир") безпосередньо з фронту під Москву.

Тим часом Сили оборони України регулярно уражають важливі об'єкти ворога у Криму. Зокрема, було знищено сучасні пускові установки зенітних ракетних комплексів С-400 (зокрема поблизу Керчі) та цінні радіолокаційні станції, наприклад, "Небо-У".

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