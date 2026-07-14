Нацбанк різко послабив гривню: офіційний курс валют на 15 липня

Національний банк України встановив на середу, 15 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,88 гривні за долар, таким чином українська валюта втратила 21 копійку, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також просіла: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,20 гривні за один євро, таким чином національна валюта впала на 15 копійок.  

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,85/44,88 грн/дол., а до євро - 51,20/51,22 грн/євро. 

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Курс валют в Україні - останні новини

Курс долара до гривні в банках 14 липня зріс на 19 копійок і складав 44,99 гривні за долар, продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,48 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні також зріс на 16 копійок і становив 51,41 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,79 гривні за євро. 

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" 14 липня зріс на 29 копійок і становив 44,99 гривні за долар, а курс євро в банку подорожчав на 20 копійок і складав 51,40 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,39 гривні, а євро - за курсом 50,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

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