Нацбанк різко послабив гривню: офіційний курс валют на 15 липня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,20 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 15 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,88 гривні за долар, таким чином українська валюта втратила 21 копійку, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також просіла: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,20 гривні за один євро, таким чином національна валюта впала на 15 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,85/44,88 грн/дол., а до євро - 51,20/51,22 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

Курс долара до гривні в банках 14 липня зріс на 19 копійок і складав 44,99 гривні за долар, продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,48 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні також зріс на 16 копійок і становив 51,41 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,79 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" 14 липня зріс на 29 копійок і становив 44,99 гривні за долар, а курс євро в банку подорожчав на 20 копійок і складав 51,40 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,39 гривні, а євро - за курсом 50,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

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