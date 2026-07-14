ВР розширила права військових з числа колишніх засуджених

Жінкам-військовослужбовицям цієї категорії гарантується право на декретну відпустку та догляд за дитиною.

Верховна Рада України 14 липня ухвалила закон, який прирівнює права військовослужбовців з числа колишніх засуджених до решти захисників.

За відповідний законопроєкт щодо проходження військової служби особами, звільненими умовно-достроково від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом (№15225) проголосували 309 народних депутатів.

Змінами, які проваджує цей закон, передбачено:

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поширення на військовослужбовців, умовно-достроково звільнених від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом, права на додаткову відпустку після звільнення з полону;

запровадження для них права на щорічну основну відпустку та визначення умов її надання;

розширення переліку місць, де може надаватися відпустка для лікування за висновком військово-лікарської комісії;

гарантування військовослужбовцям-жінкам цієї категорії права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами;

надання можливості переведення (переміщення) таких військовослужбовців до інших підрозділів Збройних сил України та визначення умов такого переведення;

розширення переліку підстав для припинення (розірвання) контракту та звільнення таких військовослужбовців з військової служби.

Продовження мобілізації в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 14 липня, ВР продовжила строк дії воєнного стану в Україні на три місяці, до 31 жовтня. Також на 90 днів, тобто до 31 жовтня, було продовжено загальну мобілізацію.

Це вже 20 голосування в парламенті щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Обидва законопроєкти вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський.

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