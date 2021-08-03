Вогонь вже охопив близько 800 гектарів лісу.

Масштабні лісові пожежі вирують у Хорватії. Вогонь поглинув вже близько 800 гектарів лісу.

Про це повідомляє місцеве видання DalmacijaDanas.

Ліси палають у районі селища Горні-Сегет, у Дринівцях, Шибенсько-Книнському та Задарському повітах. Вогонь поглинув зарості вічнозелених жорстколистих і колючих чагарників, а також оливкові гаї та соснові ліси.

Пожежі наблизилися до однієї з державних доріг та житлових будинків, але евакуація населення не проводиться. На ранок 3 вересня вдалося частково відновити рух на перекритій дорозі.

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Лісові пожежі в Туреччині

28 липня лісові пожежі поширилися в південно-західних регіонах Туреччини зокрема провінціях Анталья, Адана, Мерсін і Мугла, які є популярними напрямками для відпочинку українських туристів.

30 липня Україна направила на допомогу Туреччині для ліквідації лісових пожеж два екіпажі пожежних літаків Ан - 32П з групою забезпечення у складі 14 осіб.

У ліквідації пожеж залучені тисячі фахівців, яким доводиться працювати при спеці близько 40 градусів.

У зв'язку з лісовими пожежами влада низки провінцій ввела заборону на відвідування лісових масивів.

Відповідальність за пожежі у Туреччині взяла на себе курдська організація.

Пізніше у мережі показали жахливі фото вигорілої Туреччини після масштабних лісових пожеж.

Автор: Анастасія Горбачова