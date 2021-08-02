В результаті лісових пожеж загинули 8 осіб.

Курдська організація "Діти вогню" взяла на себе відповідальність за організацію підпалів в Туреччині.

Про це пише турецька газета Yeni Şafak.

Повідомляється, що терористична організація "Діти вогню" пов'язана з Робочою партією Курдистану. Вона визнана терористичною організацією багатьма країнами світу, а також Євросоюзом.

У соціальних мережах організація взяла на себе відповідальність за пожежі, зазначивши, що вони хочуть поставити турецький режим "на коліна вогнем".

Пожежі в Туреччині

28 липня лісові пожежі поширилися в південно-західних регіонах Туреччини зокрема провінціях Анталья, Адана, Мерсін і Мугла, які є популярними напрямками для відпочинку українських туристів.

30 липня Україна направила на допомогу Туреччині для ліквідації лісових пожеж два екіпажі пожежних літаків Ан - 32П з групою забезпечення у складі 14 осіб.

У ліквідації пожеж задіяні тисячі фахівців, яким доводиться працювати при спеці близько 40 градусів.

Автор: Людмила Жерновська