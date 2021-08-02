Курдська організація "Діти вогню" взяла на себе відповідальність за організацію підпалів в Туреччині.
Про це пише турецька газета Yeni Şafak.
Повідомляється, що терористична організація "Діти вогню" пов'язана з Робочою партією Курдистану. Вона визнана терористичною організацією багатьма країнами світу, а також Євросоюзом.
У соціальних мережах організація взяла на себе відповідальність за пожежі, зазначивши, що вони хочуть поставити турецький режим "на коліна вогнем".
Пожежі в Туреччині
28 липня лісові пожежі поширилися в південно-західних регіонах Туреччини зокрема провінціях Анталья, Адана, Мерсін і Мугла, які є популярними напрямками для відпочинку українських туристів.
30 липня Україна направила на допомогу Туреччині для ліквідації лісових пожеж два екіпажі пожежних літаків Ан - 32П з групою забезпечення у складі 14 осіб.
У ліквідації пожеж задіяні тисячі фахівців, яким доводиться працювати при спеці близько 40 градусів.