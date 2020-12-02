Запалять ялинку традиційно 19 грудня.

На Софійській площі в Києві монтують головну ялинку країни. На ній замість традиційної зірки з'явився капелюх жовтого кольору вагою 58 кілограмів.

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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Верхівка ялинки — з лози та гірлянд, тому повинна світитися.

Цього року ялинка вперше буде штучною і високою - 31 метр. А ось запалять її вже традиційно 19 грудня.

Що відомо про головну ялинку країни на Софійській площі

Ялинка в центрі Києва обійдеться майже в три мільйони гривень. Це без прикрас та монтажу. Частину суми сплатять спонсори та меценати.

Гірлянди будуть утворювати над ялинкою купол. Ті, хто відповідає за встановлення головної ялинки країни, запевняють — буде ніби зоряне небо.

Іграшок, якими прикрасять ялинку, всього буде близько півтори тисячі одиниць. Деякі відливали у спеціальних формах.

Також біля ялинки буде гігантський пень з фотозонами й казковими персонажами. Замість концертів звучатиме фонова музика, а глінтвейн і їжу продаватимуть з кіосків на винос.

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Автор: Ольга Робейко