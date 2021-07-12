Влада Таїланд комбінуватимуть вакцини від COVID-19 для підвищення рівня захисту від штаму "Дельта". Комбінувати планують препарати Sinovac і AstraZeneca.
Про це повідомляє The Guardian.
Громадянам, які отримали першу дозу препаратом Sinovac, будуть колоти другою дозою вакцину AstraZeneca.
"Це зроблено для поліпшення захисту від варіанту "Дельта" і підвищення рівня імунітету проти хвороби", - заявив Міністр охорони здоров'я Анутін Чарнвіракул.
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У разі, якщо цей спосіб вакцинації буде реалізований, то це стане першою комбінацією вакцини, розроблених на Заході і в Китаї.
Українські сертифікати про вакцинацію
У травні МЗС України розпочало роботу над ув'язненням двостороння угода за визнанням національних сертифікатів про вакцинацію для подорожей влітку.
Першою країною Європейського Союзу, яка визнала українські свідоцтва про вакцинацію і відкрила кордони для українців з 11 червня, стала Угорщина.
З 5 липня українські Covid-сертифікати, які з 1 липня почали видавати в тестовому режимі, стали доступні першим користувачам мобільного додатку та порталу "Дія".
У Греції пообіцяли визнати українські сертифікати вакцинації від COVID-19.
Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував міністру закордонних справ Данії Йеппе Кофод взаємне визнання документів про вакцинацію проти COVID-19.
Крім того, українці, які отримали дві дози китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac і мають міжнародне свідоцтво, можуть відвідати 11 країн Європи.
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