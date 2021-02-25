Цього року в Софії відбудеться засідання туристичної робочої групи.

Україна і Болгарія вирішили відновити роботу спільної робочої групи з туризму.

Про це у Facebook повідомляє посольство України.

Зокрема, 24 лютого відбулася робоча зустріч у режимі онлайн голови Державного агентства розвитку туризму України Мар’яни Олеськів з віце-прем’єр-міністром, міністром туризму Болгарії Мар’яною Ніколовою.

"Було домовлено відновити роботу українсько-болгарської робочої групи з питань туризму та провести її засідання у 2021 році в Софії", - йдеться у повідомленні.

Також сторони визначили основні напрямки двосторонньої взаємодії на найближчу перспективу та проведення бізнес-форумів у сфері туризму між двома державами.

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Як повідомляв УНІАН, громадянам України дозволили в'їзд у Болгарію до 30 квітня за умови наявності довідки про негативний результат тесту на COVID-19. ПЛР-тест потрібно зробити за 72 години до перетину болгарського кордону.

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Автор: Віталій Саєнко