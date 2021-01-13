На думку Гаврона, українські Карпати зможуть зберегти туристичний потік, адже мають багато переваг над закордонними курортами.

Пандемія коронавірусу значно вплинула на розвиток туризму у всьому світі. Не обійшли її наслідки і Україну.

Український бізнесмен та власник готелю Romantik Spa Hotel Іван Гаврон розповів УНІАН, як позначились пандемія та карантин на туристичній галузі Карпат.

За його словами, найболючіше карантин вдарив по готелях дешевого цінового сегменту, які не мали коштів, аби пережити локдаун. І за прогнозом Гаврона, у 2021-му році ситуація лише погіршуватиметься.

«Я думаю, що у 2021 році стан української туристичної галузі погіршуватиметься, адже люди робляться біднішими. І так само, як люди не можуть зараз поїхати в інші країни, вони не завжди можуть поїздити й Україною. Тому, звичайно, туризм буде переживати непрості часи», - впевнений Гаврон.

Читайте такожСпіви Мірзояна та найкраща кутя від Сумської: як українські зірки відсвяткували Різдво у Карпатах (фоторепортаж)Проте є і позитивні моменти. Так, карантин, серед іншого, дав можливість знизити навантаження на готелі та провести реставрацію номерного фонду.

«Коли почався карантин, ми взяли паузу і активно готувалися до старту нового сезону: робили ремонти, оновлювали кімнати. Таким чином, за два місяці ми встигли переробити стільки всього, скільки б не встигли за рік, не закриваючись на карантин», - розповідає Гаврон.

Крім цього, власникам бізнесу у туристичній сфері Карпат вдалося отримати допомогу від Фонду зайнятості Івано-Франківська.

«Вони дуже активно долучилися, допомогли скласти документи, правильно все оформити. Ми отримали від держави близько 400 тисяч гривень допомоги. Це вийшло в середньому по 3,5-4 тисячі гривень на місяць на кожного працівника. Жодного працівника за карантин ми не звільнили», - поділився готельєр.

На думку Гаврона, українські Карпати зможуть зберегти туристичний потік, адже мають багато переваг над закордонними курортами.

«Під час карантину Карпати самі собою стали перевагою, адже це багатство, яке дісталося нам від матінки-природи. Ми маємо смерекові ліси, які виділяють фітонциди. Це такі елементи, які знезаражують повітря від шкідливих бактерій, навіть від грибкових», - говорить він.

«Наш основний ресурс – це люди, це наші гуцульські традиції, українська культура. Це наш національний парк, ліси, ріки, повітря. Це все неймовірне, і таких куточків на планеті є дуже мало. Це Мюнхенські землі і місця і різних країнах навколо Альп, і то у них немає таких лісів. Позитиву є дуже багато. І ми, українці, повинні «підживлювати свої батарейки» нашою культурою, нашими традиціями», - вважає Гаврон.

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Автор: Ольга Броскова