Українці вже можуть купити квитки.

Компанія "Укрзалізниця" призначила безпересадочні вагони за довгоочікуваним маршрутом Чернігів - Рахів. Скористатися новим маршрутом можна вже в грудні.

"Комфортні подорожі з півночі України на захід стануть ще доступнішими", - ідеться в повідомленні.

Графік курсування:

Відео дня

з Рахова: з 26 грудня до 7 січня - раз на 4 дні, далі - через день;

із Чернігова: з 27 грудня до 8 січня - раз на 4 дні, далі - через день.

Маршрут:

Рахів - Чернігів: відправлення з Рахова у складі поїзда №144/143 Рахів - Суми о 9:55, прибуття до Чернігова у складі поїзда №142/141 Івано-Франківськ - Чернігів о 7:20.

Чернігів - Рахів: відправлення з Чернігова у складі поїзда №141/142 Чернігів - Івано-Франківськ о 21:14, прибуття до Рахова у складі поїзда №143/144 Суми - Рахів о 18:10.

Українці можуть уже купити квитки в додатку "Укрзалізниці", на сайті та в касах.

Укрзалізниця - останні новини

УЗ призначила додатковий швидкісний поїзд із Києва до Львова на Різдво та Новорічні свята. Зазначається, що поїзд №777/778 відправлятиметься з Києва 24, 26, 27 грудня, 2 і 8 січня о 06:51 і прибуватиме до Львова о 13:23.

На грудень і січень компанія також призначила регіональний поїзд №802/801, який курсуватиме за маршрутом Чернівці - Львів - Чернівці.

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