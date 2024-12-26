Разом це забезпечить близько 4 тисячі додаткових місць в обох напрямках для пасажирів.

Компанія "Укрзалізниця" поповнює склади поїздів додатковими вагонами у передноворічний період. Про це повідомляє пресслужба перевізника в Telegram.

"Щоб забезпечити попит пасажирів на поїздки у свята, додаємо 52 вагони до поїздів по всій країні, зокрема одразу 5 вагонів до складу поїзда № 79/80 Львів – Київ – Дніпро", - йдеться в повідомленні.

Додаткові вагони, які також додано до складу поїздів:

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№ 81/82 Київ – Ужгород;

№ 95/96 Київ – Рахів;

№ 39/40 Запоріжжя – Солотвино;

№ 127/128 Запоріжжя – Львів;

№ 121/122 Миколаїв – Київ та інших.

Зазначається, що разом це забезпечить близько 4 тисячі додаткових місць в обох напрямках для пасажирів по всій країні.

Крім того, у цей період залізниця забезпечує пікові перевезення і для організованих дитячих груп. До Нового року (включно з 31 грудня) поїздами скористається майже 7 тисяч пасажирів цієї категорії.

"Укрзалізниця" - останні новини

У новому графіку руху на 2024-2025 року деякі поїзди "Укрзалізниці" стали флагманськими. Пасажири тепер зможуть побачити в застосунку, які потяги мають нові та модернізовані вагони.

УЗ також призначила безпересадочні вагони за довгоочікуваним маршрутом Чернігів – Рахів, яким можна скористатися вже в грудні.

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