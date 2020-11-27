Акціонерна компанія "Укрзалізниця" з 18 грудня відновлює курсування пасажирського поїзда №357/358 "Гуцульщина" сполученням Київ - Рахів.
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Про це повідомила прес-служба компанії.
"Укрзалізниця" відновлює курсування пасажирського поїзда "Гуцульщина" №357/358 Київ - Рахів на період масових зимових перевезень. Поїзд курсуватиме щодня у складі 12 вагонів: один спальний вагон, п'ять купейних і шість плацкартних", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що з Києва поїзд відправлятиметься о 14:28 і прибуватиме до Рахова о 09:22. Відправлення з Рахова об 11:18 та прибуття до Києва о 6:43. Поїзд буде проходити через багато популярних карпатських міст, в тому числі Яремче і Ворохту.
Капремонт залізничної колії
Для відновлення курсування поїзда компанія вжила заходів з модернізації інфраструктури.
"Зокрема, на деяких ділянках шляху було проведено середній та капітальний ремонт, замінено понад 6 тисяч дерев'яних шпал. В результаті буде збільшена швидкість і покращиться стан безпеки руху поїздів", - сказано в повідомленні.
Прес-служба підкреслила, що поїзд є соціально важливим для жителів Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької областей і має значний вплив на розвиток туристичної інфраструктури регіону.
Що цьому передувало
- Компанія "Укрзалізниця" у грудні відновлює курсування низки поїздів.
- Зокрема, поновлюється рух наступних поїздів: №13/14 Київ - Солотвино (Тересва); №26/25 Одеса - Львів (Ужгород) / Рахів; №58/57 Ковель - Одеса; №70/69 Маріуполь - Львів; №138/137 Хмельницький - Лисичанськ; №745/746 Київ – Славське.
- З 13 листопада компанія запустила два нових потяги – Львів - Бахмут (№142/141) і Харків - Миколаїв (№251/252).
Довідка УНІАН
- "Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.
- Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.
- Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту.
- За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.
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