Поїзд буде проходити через багато популярних карпатських міст, в тому числі Яремче і Ворохту.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" з 18 грудня відновлює курсування пасажирського поїзда №357/358 "Гуцульщина" сполученням Київ - Рахів.

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Про це повідомила прес-служба компанії.

"Укрзалізниця" відновлює курсування пасажирського поїзда "Гуцульщина" №357/358 Київ - Рахів на період масових зимових перевезень. Поїзд курсуватиме щодня у складі 12 вагонів: один спальний вагон, п'ять купейних і шість плацкартних", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що з Києва поїзд відправлятиметься о 14:28 і прибуватиме до Рахова о 09:22. Відправлення з Рахова об 11:18 та прибуття до Києва о 6:43. Поїзд буде проходити через багато популярних карпатських міст, в тому числі Яремче і Ворохту.

Капремонт залізничної колії

Для відновлення курсування поїзда компанія вжила заходів з модернізації інфраструктури.

"Зокрема, на деяких ділянках шляху було проведено середній та капітальний ремонт, замінено понад 6 тисяч дерев'яних шпал. В результаті буде збільшена швидкість і покращиться стан безпеки руху поїздів", - сказано в повідомленні.

Прес-служба підкреслила, що поїзд є соціально важливим для жителів Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької областей і має значний вплив на розвиток туристичної інфраструктури регіону.

Що цьому передувало

Компанія "Укрзалізниця" у грудні відновлює курсування низки поїздів.

Зокрема, поновлюється рух наступних поїздів: №13/14 Київ - Солотвино (Тересва); №26/25 Одеса - Львів (Ужгород) / Рахів; №58/57 Ковель - Одеса; №70/69 Маріуполь - Львів; №138/137 Хмельницький - Лисичанськ; №745/746 Київ – Славське.

З 13 листопада компанія запустила два нових потяги – Львів - Бахмут (№142/141) і Харків - Миколаїв (№251/252).

Довідка УНІАН

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.

Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту.

За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Автор: Павло Степанець