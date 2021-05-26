Акціонерна компанія «Укрзалізниця» допоможе евакуювати більше ніж сто українців, які прибули в аеропорт «Бориспіль» із сектору Газа рейсом з Каїра, повідомила прес-служба компанії.
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Згідно з повідомленням, пасажирів цього рейсу буде доставлено двома поїздами Kyiv Boryspil Express до Центрального залізничного вокзалу, де для них створено комфортні умови для відпочинку й очікування.
Далі евакуйованих українців «Укрзалізниця» доставить в місця їх призначення по всій території України.
Відзначається, що ці пасажири не платитимуть за проїзд у поїздах.
«Для відшкодування вартості проїзних документів «Укрзалізниця» отримає компенсацію з резервного фонду держбюджету», - сказано в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, раніше в травні в Міністерстві закордонних справ заявили, що кількість українців, які бажають залишити сектор Газа, зросла до близько 140 осіб.
21 травня розпочала діяти домовленість про припинення вогню між армією Ізраїлю і радикальним угрупуванням ісламізму ХАМАС у секторі Газа, досягнута за посередництва Єгипту.
До цього за більше ніж 10 днів бойових дій загинуло понад 200 осіб.
Загострення палестино-ізраїльського конфлікту
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Палестинські угруповання ХАМАС і "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.
- Угруповання ХАМАС озвучило умови, на яких може бути досягнуто перемир'я з армією Ізраїлю.
- 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.
- Армія оборони Ізраїлю заявила, що з понеділка, 10 травня, у бік території країни з Гази ХАМАС випустив 2,9 тис. ракет.
- 20 травня ісламістське угруповання ХАМАС повідомило, що згодне на припинення вогню з Ізраїлем із завтрашнього дня.
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