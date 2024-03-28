Найстресовішим аеропортом Європи та світу визнано лондонський Гатвік.

31 березня 2024 року більшість країн Європи відзначають Великдень. Традиційно у святкові вихідні люди більше подорожують, тому з кінця цього тижня і до початку наступного транспорт користуватиметься підвищеним ажіотажем. Особливо його відчують авіапасажири.

Видання SchengenVisaInfo, ґрунтуючись на даних про найстресовіші аеропорти світу за 2023 рік, склало список із п'яти аеропортів Європи, де найближчими вихідними очікуються найбільші потоки мандрівників.

Очолив антирейтинг лондонський аеропорт Гатвік (Gatwick Airport), який вважається другим за величиною аеропортом Великої Британії. Аналітик глобальних тенденцій у сфері подорожей VisaGuide Діон Пллана пояснив, що невеликий розмір цього аеропорту порівняно з його великим пасажиропотоком призводить до переповненості та часто сприяє затримкам рейсів, що робить його найбільш стресовим аеропортом у світі.

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"Хоча ще три аеропорти в цьому списку мають вищу щільність мандрівників, Гатвік посідає перше місце через дуже високий рівень затримок, а також той факт, що це аеропорт, розташований найдалі від центру міста", – зазначив аналітик.

Тим часом, найбільший аеропорт Великої Британії Хітроу (London Heathrow Airport) посів четверте місце в рейтингу.

Топ-5 найбільш стресових аеропортів Європи у святковий період

1. Лондонський аеропорт Гатвік, Велика Британія.

2. Аеропорт Стамбул, Туреччина.

3. Аеропорт Мюнхена, Німеччина.

4. Аеропорт Хітроу, Велика Британія.

5. Міжнародний аеропорт Фьюмічіно, Італія.

Як організувати свою подорож на Великдень

Пасажирам, які подорожують у пікові святкові дні, варто приїжджати до аеропорту заздалегідь, адже на стійках реєстрації для здачі багажу, на контролі на безпеку та на паспортному контролі в цей період очікуються великі черги.

Також пасажирам не варто планувати занадто впритул до рейсів свої трансфери і пересадки, адже у святкові дні велика ймовірність затримок вильотів літаків.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Державній прикордонній службі України попередили українців про зростання пасажиропотоку на кордоні у зв'язку з католицьким Великоднем, а також дали кілька порад щодо організації поїздок у ці дні.

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