Перша і головна порада від МЗС: якщо ви плануєте поїздку за кордон у справах або відпочинок, обов’язково перевірте режим в’їзду і документи, які вам знадобляться.

Міністерство закордонних справ України підготувало корисні поради для українських туристів, які дають відповіді на найбільш поширені питання про подорожі у 2021 році.

Зокрема, перша і головна порада від МЗС: якщо ви плануєте поїздку за кордон у справах або відпочинок, аби уникнути ускладнень на кордоні, обов’язково перевірте режим в’їзду і документи, які вам знадобляться, навіть якщо ви придбали туристичну путівку або тур. Адже список країн, до яких дозволено в'їзд, постійно змінюється.

Так, актуальна інформація про правила в'їзду для громадян України в різні країни світу доступна на порталі МЗС tripadvisor.mfa.gov.ua. МЗС України оперативно оновлює інформацію про обмеження і вимоги на онлайн-карті цього ресурсу.

Також у МЗС пояснили, чи є можливість потрапити в країну, до якої в'їзд заборонений на час пандемії. Насправді попри заборону в’їзду у певну країну можуть бути передбачені винятки для категорій громадян. Перевірити категорії громадян, яким попри заборону можна потрапити у конкретну країну, можна на вже згаданому вище порталі МЗС tripadvisor.mfa.gov.ua у розділі "Інтерактивна мапа світу".

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Теж ж саме стосуються питання, чи можна транзитом перетнути територію країни, до якої в'їзд заборонений на час пандемії. Ця інформація міститься на порталі МЗС в розділі "Режим тимчасового транзиту".

Крім того, в МЗС розповіли, що буде, якщо громадянин України все ж спробує приїхати до забороненої країни, і що робити, якщо правила зміняться під час перебування в країні за кордоном і чи можливо буде повернутися додому.

"Громадянин України ні за яких підстав не може бути обмежений у праві на в’їзд в Україну, отже, має право повернутись в Україну за будь-яких обставин. У разі надзвичайних ситуацій ви зможете звернутись на відповідні "гарячі лінії" українських посольств і консульств за кордоном (повний перелік з контактами можна знайти тут). Водночас МЗС рекомендує перед кожною поїздкою зареєструвались в системі "ДРУГ", це спростить зв’язок з вами у випадку кризової ситуації", - зазначають у МЗС.

Також в МЗС позповіли, де можна перевірити перелік затверджених в тій чи іншній країні вакцин від COVID-19, що дають право громадянам України в'їжджати на їхню територію.

Серед інших питань, які розглянули у МЗС:

Чи потрібен мені дозвіл, щоб вивезти дітей за кордон?

Чи працює безвіз?

Як/де порахувати кількість днів перебування по безвізу в ЄС?

Які документи мені потрібні для поїздки за кордон?

Де робити ПЛР-тест перед вильотом, щоб він був прийнятий в іншій країні?

Чи можу я вільно подорожувати зі свідоцтвом про вакцинацію від COVID-19?

Якщо я вакцинований/а, то тест перед поїздкою робити не треба?

Я отримав(ла) першу дозу вакцини Covishield, а другу — корейської AstraZeneca. Чи можу я в’їхати в країни Шенгенської зони?

Коли запрацюють в Україні цифрові COVID-сертифікати? Як їх отримати? Яка інформація буде в них міститися?

Чи будуть українські цифрові COVID-сертифікати визнаватися в ЄС та світі?

Як убезпечити себе від ризиків під час поїздки за кордон?

Чи потрібно оформлювати для подорожі страховий поліс?

Куди звернутися, якщо в мене виникла критична ситуація за кордоном?

Під час поїздки за кордоном у мене проявляються симптоми COVID-19. Що робити?

Чи обов’язково йти на самоізоляцію і проходити контроль пересування через мобільний застосунок після прибуття у іноземну країну?

Повний список питань та відповідей був опублікований 12 липня на сайті МЗС.

Як повідомляв УНІАН, раніше в МОЗ розповіли, що українці, щеплені вакциною CoronaVac, можуть відвідати 10 країн Європи.

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Автор: Марина Григоренко