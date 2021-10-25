Цього тижня Україна лишиться серед безпечних країн для в'їзду до Євросоюзу.

Україна цього тижня також може залишитися у "зеленому" списку ЄС для здійснення громадянами вільних подорожей до Євросоюзу.

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у мікроблозі Twitter.

"Схоже, що Україна цього тижня також залишиться у списку ЄС для подорожей з рекомендованих безпечних третіх країн у час COVID-19. Однак, ситуація буде відстежуватися і нова пропозиція потенційно з'явиться пізніше цього тижня", - написав Йозвяк.

Як повідомляв УНІАН, раніше на минулому тижні Йозвяк прогнозував, що Євросоюз виключить Україну зі списку країн, з яких дозволено в'їзд в умовах пандемії, але Україна залишилася у ньому.

Читайте такожЧерез антивакцинаторів Євросоюз може виключити Україну з ''зеленого списку" - КулебаРечник українського МЗС Олег Ніколенко зазначив, що у разі ухвалення рішення ЄС про виключення України із "зеленої зони", це не скасує безвізовий режим, і що таке рішення лише вводить тимчасові обмеження на несуттєві (туристичні) поїздки задля протидії поширенню коронавірусної хвороби. Рішення так само може бути пізніше переглянуте під час наступного оновлення списку в разі, якщо епідемічна ситуація покращиться.

За його словами, досвід деяких сусідів України, які у попередні тижні вже були виключені із "зеленого списку" ЄС, демонструє, що не слід очікувати тотального закриття кордонів, як торік.

Автор: Віталій Саєнко